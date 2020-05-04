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花旗任命台灣總座張聖心 為亞太區企業金融事業群總裁

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
花旗集團任命花旗（台灣）總經理張聖心為亞太區企業金融事業群總裁。圖／花旗銀行提供
花旗集團任命花旗（台灣）總經理張聖心為亞太區企業金融事業群總裁。圖／花旗銀行提供

花旗集團今（4）日宣布任命花旗（台灣）銀行總經理張聖心為花旗亞太區企業金融事業群總裁，除了其原本花旗（台灣）總經理一職，負責台灣相關業務之外，亦將協助拓展亞太區企業金融業務。

花旗亞太區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人Jan Metzger表示，花旗期待新的任命能進一步建立在亞太區與企業、金融機構、公共部門客戶，以及區域內財富500強（Fortune 500）中95%客戶之間堅固的關係基礎上。

張聖心是花旗(台灣)銀行總經理暨台灣區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人，負責管理花旗的機構業務客戶，為跨國企業、當地百大企業、金融同業及公共部門等提供企業金融與投資銀行服務。2019年花旗台灣完成多起指標性籌資計畫及跨國併購，協助大型客戶進行海外版圖拓展，讓客戶觸角及產品線更廣，在經營策略上也更多元。

張聖心於1989年加入花旗銀行擔任儲備幹部，在花旗（台灣）銀行已經服務超過30年，過去於花旗台灣擔任過多項的職務。新職務將有助花旗更深入了解行業趨勢及市場知識，同時將幫助花旗更進一步為客戶量身訂做其特定需求，提供源源不絕的跨境創新和本地金融解決方案。

花旗 資本市場 金融業

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