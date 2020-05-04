中信My Way房貸 貸款額度最高八加一成

受新冠肺炎疫情影響，民眾期待能更彈性的運用資金，中國信託商業銀行打造符合客戶需求的理想貸款組合，針對購屋購車、生意周轉、投資理財、裝潢修繕等用途，設計不同金額、天期之組合推出中國信託My Way房貸，首次提供最高八加一成的貸款額度，補足客戶資金缺口一站貸足購屋金、裝修金或理財金。

疫情期間客戶不便至分行辦理業務可善用線上服務，確保服務不間斷。中國信託銀行統計今(2020)年1至4月中旬線上申請房貸寬限期、貸款年限展延件數較去年同期成長2.6倍，線上申請房貸件數亦為去年同期之4.7倍，顯示客戶對線上服務的接受度大增。

根據財團法人金融聯合徵信中心去(2019)年12月統計，台灣個人房屋貸款案件中約四成非屬購屋用途之房貸、1.5成的申辦者同時背負房屋貸款與信用貸款，顯示民眾利用房貸活化現金運用的現象相當普遍。為滿足客戶需求，即日起至今年12月31日止，申辦中國信託My Way裝潢金房貸，並檢附相關裝修證明文件，可貸額度最高可至九成。

其中八成用於購置房屋，一般利率最低1.44%起，一成另案約定貸款條件並得用於裝潢修繕、傢俱家電購置等，利率最低1.95%起，幫助客戶順利交屋打造夢想居住空間。

若有其他資金需求，如生意周轉、債務整合降低月付金額、投資理財而辦理房屋貸款，中國信託My Way融資型房貸，可貸額度最高可至九成，房貸部分一般利率最低1.64%起，增額貸款部分另案約定貸款條件，利率最低1.95%起，方便客戶彈性運用資金減輕負擔。

不同擔保品鑑價最高成數與貸款成數對應貸款利率、年限、寬限期等貸款條件不同，中國信託My Way房貸，線上申請及細節請上中信銀行官網www.ctbcbank.com或電洽0809-066-666。

中信銀行提醒，短暫降息未必適合轉貸，除了利率因素，還需考慮地政、代書、塗銷、開辦及違約金等作業費用。以房貸新台幣1,000萬元轉貸為例，上述轉貸費用合計超過2.5萬元，評估房貸往來銀行時，應將是否能向單一銀行借到足夠的額度、取得適當的貸款年限與寬限期等因素共同評估，確保轉貸後權益不受損。