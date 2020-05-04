中信金控暑期實習 新增東南亞僑外生組

新冠肺炎疫情雖影響許多徵才實體活動，中國信託金控超前布署，自農曆年前即推出為期半年的線上徵才博覽會，今(2020)年度儲備幹部總申請人數較以往增加一成、實習生則增加三成，創歷年新高；今年度實習計劃更首度新增東南亞僑、外生組別iSEA Program，預計招收15位東南亞僑外生參加暑期實習。

中國信託金控重視人才培育，因應疫情，今年首度大批採用線上視訊面談，提供求職者安全的數位面談環境。中信金控行政管理部資深副總經理羅宏瑜表示，中信金控不受疫情影響，持續透過各種徵才活動與青年學子互動，協助職涯發展、打造更好的工作環境，讓有志進入金融業、邁向國際打拚的學生能加入中信金控一起努力。

為讓廣大求職者能夠隨時獲取徵才資訊，中信金控線上徵才博覽會運用超過50則介紹圖文、逾十支影片，與求職者線上互動，累積互動數突破10萬人次，今年4月更陸續推出人資專線、視訊職涯諮詢、應徵管道介紹與面試秘訣懶人包、SMART特質線上遊戲，及精選職缺介紹等一系列線上活動，凸顯中信金控對人才招募的重視，將疫情影響降到最低。

中信金控今年首度開辦iSEA Program，於暑期實習計畫加開東南亞僑外生組，儲備東南亞市場所需人才，預計招收15位東南亞僑、外生，透過多元實習培訓內容，協助僑外生們了解中信金控企業營運、組織文化、業務實作等，徵件自即日起至今年5月8日止，預計今年5月底公布甄選結果。

若僑外生求職者已畢業或具備在台工作經驗，亦可直接於中信金控人才招募網及各人力銀行應徵正職職缺。有關暑期實習僑外生招募及線上徵才博覽會的最新資訊，請至中國信託人才招募網careers.ctbcholding.com查詢，或上社群網站Facebook、Instagram、Telegram搜尋「CTBC Careers」。