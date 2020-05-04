快訊

採檢4次才確診！女「切洋蔥流鼻水」以為過敏未通報

要對抗的不是病人：精神鑑定與司法裁判的艱難

股匯雙殺！新台幣匯率貶9.8分 收29.9元

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

台幣匯率今（4）日重挫9.8分，收在29.9元，台北外匯經紀公司成交量8.69億美元。

新台幣匯率盤中最多重貶1.73角，最低29.975元，盤中最高29.811元。

勞動節連假期間美股四大指數全數下跌，台股今日大跌271.66點或2.47%，收在10,720.48點，成交量達1,896.23億元。

證交所統計，三大法人賣超427.08億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超370.11億元。

台幣匯率 新台幣

延伸閱讀

陸資四度違法繞道買大同？金管會已啟動調查

股匯雙漲！ 台幣升破29.8元 台股挑戰萬一、年線

股匯雙漲 外資匯入助攻新台幣強升破1.6角

股匯雙升 新台幣開盤後站上29.8字頭

相關新聞

中油遭受惡意程式攻擊 僅能用現金及信用卡交易

中油公司今表示，因遭受惡意程式攻擊，感染勒索病毒，目前加油站加油部分受影響者為無法使用捷利卡、中油PAY等相關作業，請消...

陸資四度違法繞道買大同？金管會已啟動調查

大同再度傳出有陸資介入，大同股東當中出現兩個新的外資帳戶，市場派質疑是陸資任國龍再度繞道回頭買大同。金管會主委顧立雄表示...

尹衍樑入主南山10年承諾將屆 延長或易主金管會討論中

南山人壽近年爭議不斷，尹衍樑與寶成集團總裁蔡其瑞合資的潤成公司2011年入主南山，當時保險局要求潤成出具10年長期經營承...

立委爆北富銀紓困「變相加息」貸款170萬手續費要8萬

立委林楚茵今在立法院財委會上爆料，指台北富邦銀行申辦經濟部營運資金紓困貸款，核貸170萬元、手續費卻要8萬元，但到台銀核...

新光金宮鬥 立委批「家天下」

新光金獨董在董事會發言，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事候選人，新光金隨後又聲明稱獨董所言非事實，立委費鴻泰今天在立法院財...

富邦人壽赴港合資 發展純網路投保

富邦人壽今表示，旗下子公司香港富邦人壽已獲香港保險業監管局授權，在香港展開純網路壽險業務，採純網路投保模式，首波將以壽險...

南山人壽系統改善卡關 顧立雄：目前未找出解決方案

南山人壽新系統境界從2018年上線後，持續發生保戶權益受損事件，金管會要求南山人壽在系統完全改善前，不能販售投資型保單。...

疫情下的求職潮 中信金儲備幹部實習生應徵人數創新高

新冠肺炎疫情雖影響許多徵才實體活動，但中信金控自農曆年前即推出為期半年的「線上徵才博覽會」，今年度儲備幹部總申請人數較以...

國泰金 獲亞洲最佳多元性報告金獎

「亞洲永續報告獎」國泰金控（2882）奪下「亞洲最佳多元性報告」金獎，是眾多入圍者中唯一獲得此獎的企業，同時獲得「亞洲最佳環境報告」銅獎，國泰人壽則是首次參加便一舉拿下「亞洲最佳重大性議題報告」銅獎，從亞洲13國、80家入圍企業中脫穎而出。

虧損47億元後... 華南永昌證如同「少了爸媽」的小孩

華南永昌證券因認售權證避險不及，導致嚴重虧損，一場虧損風暴，行政院仍不敵外界輿論，大刀闊斧三位高層主管，正副董座、總經理...

全繳費電腦系統傳出異常 三信銀行：程式已修正

有關媒體報導三信銀行疑似遭他人以非本人帳戶繳納貸款情況，三信銀行總經理邱榮賢表示，已即刻完成內部電腦程式修正，阻絕類似案...

潤泰十年禁賣南山人壽立委籲延期？顧立雄：要來檢討

潤泰集團總裁尹衍樑2011年購買入主南山人壽時，曾經承諾旗下潤成投資至少10年不會出售手上股權，並質設給銀行，如今，這項...

熱門新聞

政院擴大紓困對象 農漁民及工作無加保者 排富發一萬元

台南大億麗緻酒店將歇業 全部員工解雇一人都不留

個人紓困貸款 擴大適用

中鋼創舉 股東會紀念品擬超商取貨

太誇張！立委爆這家銀行紓困變相加息 金管會將調查

中油遭受惡意程式攻擊 僅能用現金及信用卡交易

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。