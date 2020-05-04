股匯雙殺！新台幣匯率貶9.8分 收29.9元
新台幣匯率今（4）日重挫9.8分，收在29.9元，台北外匯經紀公司成交量8.69億美元。
新台幣匯率盤中最多重貶1.73角，最低29.975元，盤中最高29.811元。
勞動節連假期間美股四大指數全數下跌，台股今日大跌271.66點或2.47%，收在10,720.48點，成交量達1,896.23億元。
證交所統計，三大法人賣超427.08億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超370.11億元。
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