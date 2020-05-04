台灣人壽領先市場 首推連結癌症基因檢測外溢保單

外溢型保單健康增值再創新，台灣人壽領先市場，推出連結癌症基因檢測之外溢保單「常康85防癌定期健康保險」，只要保戶落實醫師指示，進行輔助癌症治療為目的初次癌症基因檢測，提升自身精準醫療者，自該檢測報告日起一年內，接受癌症放射線治療、化學治療及標靶治療這三項任一項治療，保險金給付將增額10%。

該產品也是業界給付項目最多的全方位癌症健康險，於85歲屆滿前享有涵蓋癌症初次罹患、門診、住院、手術、療養、治療、照護等15項給付。

癌症已蟬聯37年國人十大死因榜首，根據國民健康署統計，台灣平均每四分鐘58秒就有一人罹癌，且每年新增約11萬名癌症患者。健保署指出，台灣去(2019)年約有75萬7,000多名癌友接受治療，相當於每六元健保預算就有一元用在癌友身上，抗癌藥費中，又以標靶藥物占比最高。

隨著醫療科技發達，癌症基因檢測成為精準醫療中使用標靶藥物重要的判斷依據，常康85防癌定期健康保險即為鼓勵罹癌保戶落實醫師指示提升自身健康而設計。

以25歲林小姐投保新台幣1,000元日額、20年繳的台壽的常康85防癌定期健康保險，採用銀行轉帳繳費，只要年繳保費1萬1,442元即擁有85歲前200萬元的癌症醫療帳戶作為後盾。

若保戶35歲不幸首次發現罹癌，若確診為乳房惡性腫瘤(輕度)時，前後住院累計11天及兩次門診，經醫師指示接受乳癌癌症基因檢測，透過檢測結果評估標靶用藥，依其投保商品的各項給付試算後，本次療程可獲賠約65倍日額的保險金，讓保戶有充分的醫療保障與準備。

林小姐因初次罹癌，經醫師指示進行以輔助癌症治療為目的癌症基因檢測，常康85防癌定期健康保險可針對基因檢測報告日起一年內，凡接受癌症放射線治療、化學治療及標靶治療這三項任一項治療，保險金給付將增額10%，用以鼓勵罹癌保戶，落實醫師指示進行有利健康促進的癌症基因檢測，做更有效果的精準治療，縮短療程，提高滅癌成效。

該商品也提供初次罹癌一次性給付最高60倍日額，可協助大筆醫療費開銷，若為癌症(重度)確診後則可豁免保險費，每年再提供120倍日額之癌症照護保險金，給付最高五年，保障持續治療免煩惱。

台灣人壽提醒民眾，落實健康管理增強自身免疫系統預防癌症找上門，並趁健康時期補足保障缺口，提早將癌症風險轉嫁至保險來承擔。