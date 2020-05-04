富邦人壽赴港合資 發展純網路投保

富邦人壽今表示，旗下子公司香港富邦人壽已獲香港保險業監管局授權，在香港展開純網路壽險業務，採純網路投保模式，首波將以壽險及重大疾病等商品率先上線。

香港富邦人壽與眾安國際合資設立眾安人壽，今獲香港保險業監管局授權，在香港展開純網路壽險業務，將採純網路投保模式，並計畫在短期內正式推出服務，首波將以壽險及重大疾病等商品上線。

眾安人壽由香港富邦人壽與眾安國際分別持股35%及65%，資本額港幣10億元。眾安國際是大陸大型互聯網保險公司「眾安在線財產保險股份有限公司」旗下子公司，專注於金融保險科技業務發展，更於2019年成立香港首家虛擬銀行(純網銀)「ZA Bank」。

香港富邦人壽行政總裁兼眾安人壽董事周資為表示，隨科技進步，人們無論在獲取信息或管理個人所需的模式均發生顯著的變化，為配合瞬息萬變的消費者市場，眾安人壽採純網路投保模式，透過最新科技和網路營銷策略提升客戶體驗，讓產品回歸客戶的本質需求，協助客戶獲得最合適的保障。