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南山人壽系統改善卡關 顧立雄：目前未找出解決方案

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委顧立雄今指出，南山人壽系統目前未找出根本性的解決方案。本報系資料照、記者黃義書／攝影
金管會主委顧立雄今指出，南山人壽系統目前未找出根本性的解決方案。本報系資料照、記者黃義書／攝影

南山人壽新系統境界從2018年上線後，持續發生保戶權益受損事件，金管會要求南山人壽在系統完全改善前，不能販售投資型保單。金管會主委顧立雄今表示，相關通報到現在沒有斷過，目前一直找不出根本性的解決方案。

南山人壽斥資百億的新系統大亂，金管會去年9月對南山人壽重罰3000萬元，並且對前董事長杜英宗停職兩年，同時命令南山人壽停止銷售投資型保單，直到投資型保單系統改善為止。

從裁罰至今9個月，系統都未改善完成，導致南山人壽到現在都無法販售投資型保單。顧立雄今出席財委會會後受訪表示，至今仍然會接獲相關系統錯誤的通報，「通報沒有斷過」。

顧立雄說，之前在處分當下有要求南山要改善，但目前一直找不出解決方案，每次都是發生問題再個別改正，但沒有從系統根本上的問題去解決，這是一個很大問題，主要是系統設計上要做根本性的改變。

顧立雄表示，現在南山人壽有請一個獨立單位做查核，接下來保險局要找南山人壽，討論出一個可以從根本性解決的方案。

今財委會上，立委江永昌也關心南山人壽系統改善的情況。顧立雄表示，投資型保單部分改善情況一直無法滿意，現在大部分狀況是投資型保單系統設置上出現狀況，所以現在南山不能賣投資型保單，現在找一個獨立審查機構對南山的改善做出改善計畫，報告要金管會認可，「只要一日不改善，投資型保單回復到可經營的情況就有困難。」

南山人壽 保單 顧立雄

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