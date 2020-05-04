中油加油站遭駭客攻擊 捷利卡、中油PAY暫無法使用
中油公司今（4）日下午表示，因遭受惡意程式攻擊，感染勒索病毒，目前中油加油站加油部分受影響者的情形為無法使用捷利卡、中油PAY等相關作業，消費者加油暫時只能先使用現金及信用卡，其餘生產和供應並未受到影響。
中油指出，資訊系統今日出現操作異常，目前資訊單位已緊急處理中，儘速排除障礙，消費者大部分使用的現金及信用卡交易不受影響，唯牽涉中油內部系統的相關作業如捷利卡、中油PAY等暫停使用，請消費者改用現金或信用。
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