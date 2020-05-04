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疫情下的求職潮 中信金儲備幹部實習生應徵人數創新高

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

新冠肺炎疫情雖影響許多徵才實體活動，但中信金控自農曆年前即推出為期半年的「線上徵才博覽會」，今年度儲備幹部總申請人數較以往增加一成、實習生則增加三成，創歷年新高。

中信金今年度實習計劃首度新增東南亞僑、外生組別「iSEA Program」，預計招收15位東南亞僑外生參加暑期實習。因應疫情，今年首度大批採用線上視訊面談，提供求職者安全的數位面談環境。

中信金控行政管理部資深副總經理羅宏瑜表示，中信金控不受疫情影響，持續透過各種徵才活動與青年學子互動，協助職涯發展、打造更好的工作環境，讓有志進入金融業、邁向國際打拚的學生能加入中信金控一起努力。

今年首度開辦「iSEA Program」，於暑期實習計劃加開東南亞僑外生組，儲備東南亞市場所需人才，預計招收15位東南亞僑、外生，透過多元實習培訓內容，協助僑外生們了解中信金控企業營運、組織文化、業務實作等，徵件自即日起至今年5月8日止，預計今年5月底公布甄選結果。

若僑外生求職者已畢業或具備在台工作經驗，亦可直接於中信金控人才招募網及各人力銀行應徵正職職缺。

中信金控 東南亞 實習

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