虧損47億元後... 華南永昌證如同「少了爸媽」的小孩

華南永昌證券因認售權證避險不及，導致嚴重虧損，一場虧損風暴，行政院仍不敵外界輿論，大刀闊斧三位高層主管，正副董座、總經理在此次虧損中，全數下台，有人是因業務督導不周負責下台，而有人是因背負政治責任請辭，這也讓五一連假過後的華南永昌證，如同少了雙親的小孩。

自華南永昌證券3月中旬發布重訊後，立委高嘉瑜對此事就「巴著不放」，甚至接獲員工爆料於立法院財委會上指出，原任身為民股的副董許元禎干預經營太深，公股代表如同虛設，全要聽民股的話。

不過，熟悉許元禎的人士為此抱屈認為，許元禎平時待人和善，幾次相處下來，不太像是委員講的這樣。

原以為這場懲處風波到總經理陳錦峰下台為止，但因藍綠政黨都聲援華南金體系民股干預太深，行政院長蘇貞昌不敵外界輿論壓力，五一勞動節當日，也就是金管會金檢報告出爐的隔天，立刻要求財政部要原任董座鄭永春以及副董許元禎當天寫辭呈「走人」，消息一出，震驚金融圈，被視為背負政治責任下台。

相關人士透露，當市場動盪激烈的時候，陳錦峰桌上就有厚厚一疊來自「風控警示單」，但陳錦峰當時卻回覆，「該契約到6月17日到期日前都不予處理」。不過，依照其他券商的風控管理，是可以直接越權向董事長報告，而華南永昌證券風控管理，卻歸在總經理管理之下，且行之有年。

不禁讓人懷疑，10多年來的制度，從未改變，一旦出事，責任也難以釐清，而鄭永春去年從銀行總經理退休後，轉任證券子公司，也因虧損風暴中離職。這也讓外界認為，鄭永春在一個「從未有人發現且行之有年」的風控制度下陪葬，「真的很衰」。

少了正副董事長、總經理的華南永昌證，如今就像喪失雙親、無依無靠的小孩。據悉，目前將由金控總經理羅寶珠代理董事長，至於正式新人選，財政部目前也將委請外部經理人擔任董座一職，打破過去慣例，並不打算透過退休轉任的方式。

財政部1日表示，金管會業就華南永昌證券總經理及相關業務失職人員核處，財政部考量華南永昌證券董事會所擔負監督職能，於本案顯未發揮積極有效作為，為維護公股權益，將督請華南金控公股代表澈底檢討子公司華南永昌證券董事會成員適任性，進行全面改組，強化董事會成員專業性、多元性及獨立性，董事會必須充分認知營運風險，盡職監督控管機制及稽核成效，對經營成果擔負最終責任。