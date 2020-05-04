立委爆委託書徵求遭四大壟斷 金管會將加強查核

股東會旺季來臨，立委質疑四大委託書通路商就掌握了九成以上委託書徵求，金管會主委顧立雄表示，會了解市占率是否太高，有無涉及壟斷問題，也會請集保公司加強查核。

立委吳秉叡質詢指出，金管會核准的三家可做委託書徵求的股務代理公司，市占率已高達八成，如果再加上元大，四家就占了九成，綁定了委託書徵求通路，其他股東在通路上被排除在外。

顧立雄表示，辦理徵求委託書事務，除那幾家外，所有券商跟銀行都可以做。

吳秉叡說，目前三家就占八成，加上元大一成，合計就九成，壟斷委託書的徵求，造成不公平，其他人無法取得委託書，參與董監事選舉競爭。

他表示，董監事持股出售逾二分之一須解任，有些大股東就賣股票接近二分之一，並將持股質押，空手入主公司，掌握公司經營權，再用現金部分吃第二家公司經營權，一家吃一家，用極輕的成本操控極大利益，委託書壟斷現象如何解決？

顧立雄表示，公司被狙擊，大股東本身持股要足夠；我們的委託書徵求比其他國家嚴格，像美日等國並未對徵求人資格有規範。

吳秉叡說，A公司有甲、乙、丙、丁股東，甲股東綁定某家大型委託書徵求通路商後，就無法接受其他乙、丙、丁股東的委託，是否能讓其他股東也可委託？

顧立雄表示，通路本身的占有率達何程度，算是通路被壟斷，是否有公平交易法問題，要進一步了解；未來也會請集保公司對委託書徵求加強查核，包括價購、內控等。

吳秉叡表示，若涉公平交易法問題，誰對公平會提出請查？顧立雄表示，金管會非公平交易法主政機關，可能要進一步了解，如占八成，有無壟斷問題。

新任證期局長張振山則表示，目前委託書徵求通路商最大的有五家。