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全繳費電腦系統傳出異常 三信銀行：程式已修正

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

有關媒體報導三信銀行疑似遭他人以非本人帳戶繳納貸款情況，三信銀行總經理邱榮賢表示，已即刻完成內部電腦程式修正，阻絕類似案件發生，並依規定先將疑似案件之款項及扣款日至返還日按帳戶利率計算的利息，撥入消費者帳戶，以保障民眾權益。

三信銀行表示，目前著手收集相關資訊，擬將不法函送檢調偵辦中。

財金公司表示，身為跨行訊息轉接服務平台，並未受理民眾業務，在接獲媒體反應後，除立即向三信銀行進行瞭解外，並提醒三信銀行應即刻依銀行公會全國性繳費業務活期性帳戶非約定繳費作業相關規定改善，本案是三信銀行電腦系統異常之個案，依據全國性繳費業務規範，於5月4日將「款項及扣款日至返還日按帳戶利率計算之利息」撥入消費者帳戶，以保全民眾權益。

據瞭解這是三信銀行個案，其他金融機構並無類似情事，財金公司已通函提醒金融機構檢視相關作業，確實符合法令及相關規範，以確保消費者權益。

全國性繳費ID+Account繳納貸款機制，除了要求轉出行及轉入行都應檢核客戶輸入之身分證號與繳款轉出帳戶，以及貸款戶帳戶是否為同一人，以確保本人帳戶限繳本人帳單外，並規定民眾提出疑義時，若參加金融機構不能立即查明，帳務代理行應於接獲書面通知之翌日起四個工作日內，負責退還該參加單位客戶交易扣款之金額及自扣款日起至返還日止按該扣款帳戶利率計算之利息，以保障民眾權益。

財金公司表示，民眾如果有使用全國性繳費相關疑義，可以洽往來銀行或財金公司客服專線（02）26301400，將由專人服務或釋疑。

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