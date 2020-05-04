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僑委會海外信保基金獎勵績優承辦銀行

聯合新聞網 / 台北訊

僑委會主管之財團法人海外信用保證基金為獎勵績優之合作金融機構，肯定各行庫對協助海外僑臺商取得發展事業所需資金之貢獻，每年均舉辦「績優承辦銀行頒獎典禮」；今年因受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，雖取消頒獎儀式，仍藉由寄贈獎牌表揚各績優合作銀行以表謝忱。

海外信保基金108年度共協助海外僑臺商取得融資約新臺幣75億元，年度成長達33%，在協助海外融資表現亮眼，績效顯著成長。該基金針對「總送保融資金額績優銀行」、「新南向國家融資金額成長績優銀行」、「分行送保件數績優銀行」及「分行送保融資金額績優銀行」共評選出上海銀、兆豐銀、台新銀、中信銀、華南銀、玉山銀、國泰世華、第一商銀、永豐銀及臺銀等10家績優銀行（分、子行），另頒贈「特殊貢獻獎」予臺灣銀行營業部，表彰其配合政府政策承辦僑生技職專班就學貸款保證業務。

新冠肺炎疫情造成全球經濟震動，僑臺商事業受波及不在少數，僑委會策輔海外信保基金於4月10日開辦協助專案；另為使國內高中技職僑生安心向學，僑委會也責請信保基金開辦僑生技職專班專案貸款保證方案，協助部分僑生渡過難關。

僑委會吳新興委員長表示，雖然今年無法親自頒獎給績優銀行，仍囑請信保向銀行轉知表達感謝之意；另表示，新冠肺炎對國內外各行各業都造成很大的衝擊，也請信保的合作銀行務必以「寬亦點、快一點、方便一點」來承作海外僑臺商或技職僑生的申貸案，大家一起共度疫情難關。

新冠肺炎 僑委會

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