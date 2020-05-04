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與母公司一致 惠譽將台灣星展銀列入負向評等觀察名單

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導

惠譽國際信用評等公司今（4）日將星展（台灣）商業銀行長期發行人違約評等「AA-」以及國內長期評等「AAA(twn)」列入負向評等觀察，同時確認台灣星展銀之短期發行人違約評等於「F1+」、國內短期評等於「F1+（twn）」、以及支援評等於1。

台灣星展銀的IDR 以及支援評等反映惠譽認為星展銀於必要時有極高的可能性提供支援予台灣子行。惠譽認為，星展銀若未能在必要時提供台灣星展銀所需支援，將在市場上對集團帶來重大的名譽風險。

台灣星展銀為母公司100% 持有，其約佔集團合併總資產的4%，因此所需之支援對母公司之影響實屬和緩，對台灣子公司提供日常的流動性及資本支援亦有前例。惠譽預期母公司將會在必要時提供資本支援，使子公司維持高於監管下限的資本緩衝。

台灣星展銀與母公司在一致的品牌、策略目標、產品平台、監控架構以及營運政策與標準等方面，兩者緊密整合。

台灣星展銀的長期發行人違約評等與台灣主權評等「AA-」一致，相當於國內評等等級中的「AAA(twn) 」。「AAA(twn) 」為國內評等等級中最高的評級，反映其相對於台灣受評機構極低的違約風險。該行國內評等亦被列入負向評等觀察，與其長期發行人違約評等一致。

惠譽並無受予台灣星展銀個別實力評等，主要考量其與星展銀在營運上的高度整合，以及台灣子行缺乏獨立的市場地位。

母公司星展銀的負向評等觀察預計在六個月內解除，屆時惠譽將一同解除台灣星展銀的負向評等觀察。若惠譽對星展銀的發行人違約評等與個別實力評等進行負向評等行動，台灣星展銀之發行人違約評等、國內評等與支援評等可能遭調降。

若惠譽認為母公司提供即時支援的意願因策略因素有所變動，亦將影響台灣星展銀上述之評等。若支援意願變動顯著，該行的支援評等亦可能受到調整。

台灣星展銀的國內評等亦會受到台灣主權評等的變動影響，因為國內評等是依據該國內完整的評等量表範圍評估，對使用同一個國內評等量表的所有發行人進行分析，以評估其在國內相對的信用實力的排名，因此若台灣主權評等有所改變，台灣星展銀相對其他在地發行人的信用實力亦可能有所變動。

惠譽

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