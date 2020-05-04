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新光金獨董槓副董 立委怒罵：家天下、公司治理零分
新光金日前公告獨董李勝彥在董事會中因四大理由，反對副董李紀珠擔任下屆董事候選人，新光金內部爭議再度浮上檯面。立委費鴻泰今在立法院財委會上怒批：「這家公司治理是零分，是家天下，他家女兒愛幹什麼就幹什麼，金管會都不管！」
新光金4月29日公告，獨董李勝彥在董事會中反對副董李紀珠擔任下屆董事候選人，理由包括頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責、公司放任等，顯示公司董事會和法務單位集體坦護和縱容李紀珠之不當行為，有違新光金控道德行為準則。但經舉手表決未通過，李紀珠仍具有董事候選人資格。此案被視為是新光金大公主吳欣盈和李紀珠「雙姝怨」的延長賽。
費鴻泰今在財委會上激動痛批：「新光金獨董真是為了公司嗎？獨董說的話列入會議紀錄，公司又說查無事實，我第一次看到上市公司可以這樣搞，這家公司投資人是一般投資大眾，董事會在鬧什麼，都為了一個人發言，這個人還差點當了立委！」
顧立雄回應，新光金是金管會監管，對於公司治理要求，金管會可以做監理和金融檢查。
費鴻泰再批，這家公司治理是零分，是家天下，他家女兒愛幹什麼就幹什麼，金管會都不管，多少人看金管會怎麼管這些公司。
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