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陸資四度違法繞道買大同？金管會已啟動調查

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會。 本報資料照片
金管會。 本報資料照片

大同再度傳出有陸資介入，大同股東當中出現兩個新的外資帳戶，市場派質疑是陸資任國龍再度繞道回頭買大同。金管會主委顧立雄表示，之前金管會查出大同的違法陸資，後來有在集中市場出清，是否出現陸資繞道買大同股票，正在持續調查中。

立委高嘉瑜今在立法院財委會上指出，任國龍三度被金管會抓到繞道投資大同，手上持股的18%是否已出清？針對股東出現兩個新的外資帳戶，加起來股權超過14%，市場派質疑兩大外資帳戶在去年4月19日後開始買進大同，突然變為大同前十大股東，質疑陸資再度繞道買大同。

顧立雄表示，任國龍持股的18%大同股票，確實已經出清掉，是在集中市場賣掉的，背後受益人及相關金流都持續調查中。

高嘉瑜再問，大同前十大股東透過託管銀行做股票持有，是否會去了解背後保管行且是否是違法中資介入？大同將在6月底召開股東會，若透過背後陸資掌控經營權，金管會將會有什麼方式來處理，是否能行始股東權？

顧立雄表示，將三方向做了解，這些受託保管專戶後面實質受益人是誰，受託保管帳戶的金流也持續調查中，「金管會有相關調查管道」，要透過保管行提出金流說明，並且要透過合作監理單位調查， 因為金流掌握非完全掌握在金管會手上，以查出結果就會進行處分。

截至去年底，大同前十大股東中有兩大新增外資帳戶，一是群益金鼎受託保管群益香港客戶投資專戶，持股8.82%，成為大同第一大股東；二是滙豐銀託管新加坡公司，持股5.86%是第四大股東，合計14.68%。

此外，近期大同也傳出，市場派三圓建設董事長王光祥為取得經營權，向陸資借款30億元，被懷疑是陸資再度繞道投資大同。王光祥則駁斥，買大同股票的資金來源是來自自有資金及向國內銀行貸款，與陸資完全無關。

顧立雄對此也表示，只要有具體事證都會調查，一旦屬實會依法作處分，王光祥是依規定向證期局進行申報，相關事項都在調查中。

上海龍峰集團負責人任國龍至今3度違法繞道來台買大同股票，皆被金管會抓到，今年1月龍峰集團第三次被抓，被金管會開罰402萬元，並要求龍峰集團半年內出清持股，金管會合計已對龍峰開罰1044萬元。

大同 股東會 金管會

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