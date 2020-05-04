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亞洲永續報告獎出爐 國泰金奪亞洲最佳多元性報告金獎

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
亞洲永續報告獎出爐，國泰金控為「亞洲最佳多元性報告」唯一獲獎企業。圖/國泰金控提供
亞洲永續報告獎出爐，國泰金控為「亞洲最佳多元性報告」唯一獲獎企業。圖/國泰金控提供

「亞洲永續報告獎」國泰金控奪下「亞洲最佳多元性報告」金獎，為眾多入圍者中唯一獲得此獎的企業，同時獲得「亞洲最佳環境報告」銅獎，國泰人壽則是首次參加便一舉拿下「亞洲最佳重大性議題報告」銅獎，從亞洲13國、80家入圍企業中脫穎而出。

「亞洲永續報告獎」於2015年起由新加坡CSR Works International主辦，被公認為亞洲地區最重要的永續報告獎項之一，期待藉由表揚具永續競爭力之亞洲企業 ，推動CSR實踐與揭露。2019年「亞洲永續報告獎」邁入第五屆，包含台灣在內 ，與來自馬來西亞、泰國、新加坡、印尼、菲律賓與越南等亞洲國家企業進行角逐。

國泰金控長期致力於企業永續，將核心三引擎「保險」、「銀行」、「資產管理 」接軌國際永續框架，連續五年入選國際永續界的奧斯卡獎─道瓊永續指數（DJSI）「新興市場成分股」，並連續二年入選「世界指數」成分股，為台灣保險業最佳成績。

國泰金控相信多元包容的企業文化能讓員工產生自我認同及工作歸屬感，提升企業競爭力，員工之國籍數多達15國，並鼓勵同仁參與服務新住民、原住民及身心障礙者的志工活動，持續推動海外市場當地雇用，致力實現當地雇用比例達85%的目標。

此外，國泰金控率先採用氣候相關財務揭露TCFD框架，設立TCFD工作小組，將天災、氣候、環境政策等氣候風險對財務的影響量化，以更精確的方式管理、評估；並連年舉辦「氣候變遷論壇」，邀集國際氣候變遷領域權威組織與台灣企業共同研討氣候變遷因應之道，驅策台灣產業和國際標竿企業並肩前行。

國壽2016年即成為亞洲首家自行遵循聯合國「永續保險原則（PSI）」的壽險公司，2017年起每年定期發布PSI遵循報告，展現國壽對永續的承諾，2019年正式對外發布永續策略藍圖，2020年更通過台灣環保署認證，成為首家取得「減碳標籤」的保險業。

國泰金控 保險 氣候變遷

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