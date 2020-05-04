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潤泰十年禁賣南山人壽立委籲延期？顧立雄：要來檢討

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

潤泰集團總裁尹衍樑2011年購買入主南山人壽時，曾經承諾旗下潤成投資至少10年不會出售手上股權，並質設給銀行，如今，這項承諾只剩不到1年就要屆滿，但是因為新境界電腦核心系統頻頻出包，立委江永昌上午在立法院財政委員會質詢時提及，至今狀況還未能解決，包括有繳保費重複收取、幕明被標註身亡…一直頻頻出錯，他質疑金管會對南山人壽要求境界系統不再出錯的手段根本沒用，而且明年潤泰十年禁賣南山人壽股票的期限快解禁了，到時候再找人異主，這種出包的狀況繼續維持金管會允許嗎？他要求顧立雄表達立場看法，顧立雄回應，「要來檢討」，他會跟保險局局長施瓊華討論看看。

立委江永昌說，南山人壽新核心系統當時保證去年六月就不再出錯，結果一年過去了，還是頻頻出包，連遭停職二年的董事長杜苵宗，才剛一年就宣布離識，「幫另一家金控去買另一家人壽」，質疑金管會對南山人壽的處分手段根本沒有用，處分比例不相當。

顧立雄說，南山人壽新境界系統的情況，問題根節就是一直無法改善到滿意，金管會也一直有收到通報上來，狀況頻頻發生，就是一直無法改善到滿意，金管會也一直有收到通報上來，狀況頻頻發生，不過金管會已要求部份解除或暫停職務，投資型保單也已被停賣。

他強調，據了解大部份問題都發生在投資型保單上，因為商品比較複雜的關係，因此已經暫停南山人壽出售投資型保單。也找一個第三方獨立的審查機構，對新境界提出改善計畫，並每天對金管會提出報告，要獲認可回復到沒有任何問題，一日不改善就不能再賣投資型保單。

2011年潤泰集團與寶成集團合資成立的「潤成控股有限公司」，以21.6億美元，買下南山人壽97.57%股權，金管會當時就已宣佈五大審核標準，包括：一、買方必須承諾保障保戶及員工權益。 二、買方資金來源必須符合我國法令規定及財務健全性。 三、買方必須有專業能力經營保險業。 四、買方必須有長期經營承諾。 五、買方必須有財務能力因應未來增資需求。

至於傳聞杜英宗一旦有要擔任其他公司負責人，顧立雄說， 一定會將這個事件考慮進去。江永昌則質疑顧立雄沒有想到「影子董事」的問題，同時江永昌也質疑，當時潤成投資入主南山人壽有約定十年不異主，如今只剩一年，他問顧立雄的看法為何？ 他說境界系統這樣頻頻出包沒有解決，還要讓他解禁找別人異主嗎？顧立雄回應，要來檢討。他也承諾會跟保險局討論看看。

南山人壽 金管會 顧立雄

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