尹衍樑入主南山10年承諾將屆 延長或易主金管會討論中

南山人壽近年爭議不斷，尹衍樑與寶成集團總裁蔡其瑞合資的潤成公司2011年入主南山，當時保險局要求潤成出具10年長期經營承諾，10年內都不能易主。隨著承諾即將屆滿，金管會主委顧立雄表示，正在檢討與討論中。

民進黨立委林楚茵今在立法院財委會質詢指出，去年9月前南山人壽董事長杜英宗遭命令停職兩年，是史上金管會最大的裁罰案，到上個月，南山卻宣布杜英宗已退出董事會，並且傳出離開之後打算轉進台新金。

林楚茵說，依據「保險業負責人應具備資格條件準則」第3條第11款，依相關金融管理法經主管機關命令撤換或解任者，五年內不得擔任保險業負責人。那主動退出的情形，是否會形成相關限制的漏洞？

顧立雄表示，如果有涉及到杜英宗要再任其他保險公司的董監事，皆需提報到金管會核准，「到時自然會加以審核」，會引用積極資格和消極資格的相關規定做審核，「不是離開職務就當然能夠轉職。」

民進黨立委江永昌也指出，當時潤成入主南山人壽時有個10年長期經營承諾，現在剩下一年，但南山人壽境界系統還搞不定，現在要不要讓南山人壽易主或延長承諾？顧立雄表示：「會來檢討看看，將跟保險局討論一下。」

針對南山人壽的境界系統改善情況，顧立雄也表示，投資型保單部分改善情況一直無法滿意，現在大部分狀況是投資型保單系統設置上出現狀況，所以現在南山不能賣投資型保單，現在找一個獨立審查機構對南山的改善做出改善計畫，報告要金管會認可，「只要一日不改善，投資型保單回復到可經營的情況就有困難。」