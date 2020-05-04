立委爆北富銀紓困「變相加息」貸款170萬手續費要8萬

立委林楚茵今在立法院財委會上爆料，指台北富邦銀行申辦經濟部營運資金紓困貸款，核貸170萬元、手續費卻要8萬元，但到台銀核貸280萬卻零手續費，質疑民營銀行「變相加息」，金管會主委顧立雄承諾將進行了解。

林楚茵表示，經濟部的營運資金紓困專案貸款，當中規範「保證期間免收保證手續費，由主管機關全額負擔」，但她卻收到陳情，指企業向公、民營銀行申請同政策的紓困貸款，卻得到不同待遇。

林楚茵說，陳情人到北富銀申請經濟部營運資金貸款，核貸170萬元，手續費卻要8萬元，實際核撥162萬元；但同樣的企業到台銀申請，核貸280萬元，手續費卻是零元，質疑民營銀行根本是「變相加息」。

金管會主委顧立雄表示，保證期間免收保證手續費所指的保證期間是信保基金，目前勞動部的勞工10萬紓困貸款、小規模營業人50萬紓困貸款都不收手續費，聯徵中心也不收查詢費用，銀行也不收手續費。針對經濟部的營運資金貸款，是否如立委所說核貸170萬手續費收到8萬，「金管會願意馬上來了解」。