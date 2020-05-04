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新光金宮鬥 立委批「家天下」
新光金獨董在董事會發言，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事候選人，新光金隨後又聲明稱獨董所言非事實，立委費鴻泰今天在立法院財委會質詢指出，這家金控「家天下」，金管會都不管嗎？
費鴻泰表示，新光金有獨董諫言當然好，但公司隨即又說獨董講的查無事實，你們放縱他們亂搞，去管管這家公司，哪家公司董事會會這樣，獨董代表背後的人發言，那人差一當了立委。
金管會主委顧立雄表示，金控受我們監督，會從監理、檢查角度來看公司治理。
費鴻泰表示，這家金控「家天下」，他們家女兒想怎樣就怎樣，你們金管會都不管嗎？多少眼睛在看你們。
顧立雄會後受訪時，不願對立委質疑「家天下」多作說明，只表示，會來了解。
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