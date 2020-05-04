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新光金宮鬥 立委批「家天下」

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
費鴻泰。圖/聯合報系資料照片
費鴻泰。圖/聯合報系資料照片

新光金獨董在董事會發言，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事候選人，新光金隨後又聲明稱獨董所言非事實，立委費鴻泰今天在立法院財委會質詢指出，這家金控「家天下」，金管會都不管嗎？

費鴻泰表示，新光金有獨董諫言當然好，但公司隨即又說獨董講的查無事實，你們放縱他們亂搞，去管管這家公司，哪家公司董事會會這樣，獨董代表背後的人發言，那人差一當了立委。

金管會主委顧立雄表示，金控受我們監督，會從監理、檢查角度來看公司治理。

費鴻泰表示，這家金控「家天下」，他們家女兒想怎樣就怎樣，你們金管會都不管嗎？多少眼睛在看你們。

顧立雄會後受訪時，不願對立委質疑「家天下」多作說明，只表示，會來了解。

新光金 金管會 費鴻泰

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公股銀衝紓困貸款 有3好 埋3壞…

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，各大部會祭出各種紓困貸款，由銀行承辦。公股銀行負擔政策任務，現在更是紓困第一。銀行高層分析，處理紓困貸款有授信風險有限、提升品牌形象以及增加新客源等三大好處；但也埋下三大隱憂，包括貸款利率低、人力與催收成本激增以及基層行員工作量及壓力爆表。

貸款紓困禁用信用卡 金管會關切

針對部分銀行對申請個人貸款紓困案件，要求客戶須同意，從申請延期繳款開始，銀行可以停止客戶動用在銀行的消費性貸款、房貸等貸款「未動用額度」，也可停止核准新授信額度，或「暫時停止」客戶使用銀行的信用卡及現金卡。金管會將與銀行業者溝通，避免政府紓困措施被打折扣。

投保法翻修 求償擴及經理人

投保法大翻修，上市櫃公司經營出問題，投保中心求償對象，將從董監事「有條件」擴及經理人，並增訂董監事內線交易及操縱股價也可求償、解任，及被解任董監事三年管制條款等，以維護市場秩序並保障投資人權益。

公股銀紓困 三優勢三隱憂

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，各大部會祭出各種紓困貸款，由銀行承辦，對公股銀行而言，承辦紓困貸款有授信風險有限、提升品牌形象以及增加新客源三大優勢，但也必須面對貸款利率低、人力與催收成本激增以及加深基層行員壓力等三大隱憂。

上月授信金額 激增十倍

據財政部截至4月30日統計，公股銀行紓困貸款受理戶數達29,548戶、金額3,704.4億元，核准戶數達21,691戶、金額達2,704.4億元，核准受惠個人與企業合計，較3月底激增十倍。

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