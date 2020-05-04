保誠人壽延長新冠4.5萬慰問金 再降保單借款0.5%

因應COVID-19新冠疫情持續發展，英國保誠人壽今（4）日宣布全力相挺保戶，即日起加碼，自動延長COVID-19新型冠狀病毒住院慰問金確診期間規定。同時，提供所有保戶新台幣保單借款降低利率0.5個百分比（即二碼，一碼即0.25個百分比）的優惠服務，讓民眾在保持社交距離時，仍能感受到英國保誠人壽關懷保戶零距離。

防疫期間，英國保誠人壽COVID-19住院慰問金由原定的109年2月1日至4月30日，延長至109年7月31日止。適用於期間內確診「COVID-19新型冠狀病毒」而需住院的保戶，住院期間提供每人每日新台幣1,000元的住院慰問金，最高達45日，即金額最高4.5萬元，陪伴保戶安心度過防疫期。

截至目前，英國保誠人壽已完成一例因新型冠狀病毒確診的理賠案件。在接獲保戶提出理賠申請時，英國保誠人壽立即致電關懷並主動說明除了依據保單條款理賠外，另外提供住院慰問金的貼心服務，在保戶提出理賠需求的24小時內，即完成審核並匯款給保戶，真正實現以客為本的承諾，給予保戶貼心的服務與保險保障。