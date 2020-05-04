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杜英宗退南山轉台新遭疑「下有對策」顧立雄：一樣要審

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

立委林楚茵今（4）日上午在立法院財政委員會質詢時，提及南山人壽前董座杜英宗4月底退出董事會後「市場傳出他打算轉進另外一間，幫台新金吳東亮擘畫保德信國際人壽」。她詢問金管會顧立雄，因為自己辭職是不是就不受被主管機關命令撤職，三年內不得再任其他保險公司董座的限制，是「上有政策下有對策」。

顧立雄則表示，金管會在審核壽險公司負責人時，不僅有消極資格也有積極資格的審核標準，杜英宗要再任另一家保險公司董監事，金管會自然會再加以審核。

林楚茵上午質詢時表示，杜英宗去年遭金管會裁罰停職二年，被視為是「金管會對壽險責責人近年來最大裁罰案，且未先告知南山人壽，停職期間要求他不得派任何職務或報酬」，這表示他在新系統境界卻有執行不利造成公司虧損等，有不適任的地方，但是他最近4月底董事會退出南山人壽董事會後，打算要轉進另一家公司，幫台新金董座吳東亮擘劃保德信國際人壽並復出，她說是不是公司董事長等負責人，未來只要透過請辭等方式，就可以規避相關董監事解任後三年內不得再轉任其他公司董監事的限制，形同「上有政策下有對策」，希望金管會可以嚴管以保障保戶與民眾。

針對此，顧立雄上午回應，他說，不清楚杜英宗下一步要幫誰擘畫版圖，以及幫忙擘畫是什麼意思？但若杜英宗要再任其他公司的董監事，一樣相關資格要提金管會來核准，自然會加以審核；若董監事自行請辭，能否轉進其他單位？顧立雄說，金管會針對保險業負責人都有積極與消極二種審核標準，不是只看撤職處分而已，因此要用請辭規避是不行。同時他也補充，據他了解杜英宗是遭法人大股東改派法人代表，而不是自己請辭。

金管會今年3月才公布保險業負責人應具備資格條件準則」修正草案，且就經理人應具備良好品德、能力及適任性，負起監督責任。保險業負責人若違反該準則消極資格條件，其法律效果為「當然解任」。

金管會 杜英宗 保險

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