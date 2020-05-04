太誇張！立委爆這家銀行紓困變相加息 金管會將調查

立委林楚茵今（4）日在立法院財委會質詢指出，政府積極推動各種紓困措施，卻有民營銀行收取高額手續費，等於變相加息，金管會主委顧立雄表示，會進行了解。

林楚茵質詢表示，有民營銀行，核貸170萬元，卻要收手續費8萬元，實際核撥162萬元，等於變申請加息。

相同的方案，台灣銀行的處理是，核貸280萬元，手續費0。

顧立雄表示，勞動部的10萬元勞工貸款及50萬元的小規模營業人貸款，聯徵中心及銀行都不收手續費，委員提的是經濟部營運資金貸款，民營銀行是哪一家，委員可提供，我們來了解一下。林楚茵說，「是台北富邦銀行」。

此外，各部會提出的各種紓困措施太多，民眾搞不清楚？顧立雄說，已要求總行要報表化，分行設專人解說，第三是有無收高額手續費，金管會會儘快了解，若有不合理會來了解處理。