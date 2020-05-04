委託書通路商綁定涉壟斷？顧立雄督促集保加強查核

股東會季節即將展開，也是許多公司進行改選的時候，有鑒於不少公司接連發生傳出經營權紛爭，甚至上演委托書大戰，引發股價波動，恐影響小股東權益。

立委吳秉叡今（4）日上午在立法院財委會質詢主委顧立雄表示，現行金管會核准的三家委託書收購公司市占率達八成，加上元大占一成，總計四家委託書徵求通路占比達九成，是否有壟斷情況？這樣是否有違公平交易法？

金管會主委顧立雄表示，除了這幾家通路之外，券商和銀行也可以辦理，自己並不清楚當初為何會是這三家通路，會去進行了解；這於這四大通路市場占有率到達什麼程度，是否有造成壟斷，他會去了解，如果有這方面（壟斷）問題，也會去了解是否有公平法適用問題，通路商若遭壟斷綁定恐違法，會責成集保公司督查。

吳秉叡又說，目前還有委託書收購通路綁定的問題，例如A公司同時有甲乙丙丁多方人馬想徵求委託書，甲綁定四大通路之後，通路就不能再幫乙丙丁收購委託書 ，造成不公平其，讓其他人沒有辦法透過委託書收購這條途徑去競爭；可以開放同時接受委託書通路接受乙丙丁委託收購嗎？

吳秉叡又指出，甚至有公司派以公司現金到市面受收購腿託書，董監事選任上之後，出售持股，只要賣到還有一半以上就不用解任，形同空手入主公司，然後甚至以同樣手法再去「吃」下一家公司經營權，以極輕的成本操控極大利益，制度上如何解決委託書徵求的壟斷情況？

顧立雄說，持股不足才會需要徵求，對於徵求人的資格有規範，而且我國比其他國家嚴格，美國和日本還沒有類似對於徵求人持股和資格的規範，但他會再督促集保加強委託書辦理的查核，禁止價購，以及相關內控等，如果有必要，會再要求集保加強查核。

吳秉叡說，綁定就是不公平競爭，先綁的人就先贏，馬上就有改選行情，請集保去了解，通路是否有被同一集團綁定，假設涉及公平交易，也務必請公平會提出請求調查。