大同再爆中資介入 顧立雄：金管會已啟動調查

大同再度傳出中資介入，金管會主委顧立雄今（4）日在立法院質詢指出，之前金管會查出的中資，確實有在集中市場出清，後續有無中資持有大同股票，金管會正在持續調查中。

立委高嘉瑜質詢指出，金管會之前曾掌握中資持有大同18%，有無了解背後轉讓對象是誰？顧立雄說，當初是在集中市場出售，至於現在有無中資持續持有，金管會透過相關管道正查證中。

高嘉瑜表示，中資可能透過託管機構持有大同股票，像群益金鼎受託保管專戶、匯豐託管新加坡銀行等，背後持股是否為中資？顧立雄表示，背後受益人及金流，都會持續調查中。

對於6月30日大同就要召開股東會，若透過背後中資掌控經營權，金管會有何作為，可否可行使股東權？顧立雄說，受託保管帳戶的金流及實質受益人都須經相關管道查詢，若查出有中資，會依法處理。

至於多久時間可查完？顧立雄說，受託帳戶提出金流說明，再透過合作監理單位調查，無法說多久查出，因金流不是掌握在我們，查出結果會作相關處分。

顧立雄強調，金管會對大同中資案的處理沒有消極，之前罰三次，且處分當下就停止股東權，行政機關任何處分要有具體事證，是否中資，相關金流查證不是只有在台灣。

高嘉瑜表示，大同大股東之一王光祥說買大同的30億元資金是自有資金，金管會查了嗎？顧立雄說，只要有具體事證都會調查，一旦屬實會依法作處分。

至於王光祥宣稱已跟證期局充分申報？顧立雄說，他是依規定進行申報，相關事項都在調查中。