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疫情衝擊 上市櫃公司首季營收衰退6.5%

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會主委顧立雄。 本報系資料照、記者黃義書／攝影
金管會主委顧立雄。 本報系資料照、記者黃義書／攝影

金管會主委顧立雄今（4）日在立法院答詢時表示，今年第1季上市櫃公司營收衰退6.5%，主要是受疫情影響，終端消費需求降低。

立委曾銘宗質詢表示，5月15日前，上市櫃公司第1季財報要出來，上市櫃公司營收表現如何？顧立雄表示，衰退幅度不大，約6.5%。至於獲利？顧立雄說，他尚未拿到資料。

立委林德福質詢表示，台股能否站上1萬1？顧立雄表示，疫情在歐美仍有不確定性，無法預測，第1季營收出來後，接著要再看第2季營收情況。

顧立雄說，台股4月底的表現比3月底好很多，目前處於持穩狀況。

顧立雄表示，疫情在各國嚴峻，仍有不確定因素，有很多產業受疫情影響，台股跟各國股市連動，加上台灣是出口貿易國家，需求受疫情影響會有衝擊，現在考量的是終端消費需求降低，對上市櫃公司營收等。

顧立雄 疫情 營收

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貸款紓困禁用信用卡 金管會關切

針對部分銀行對申請個人貸款紓困案件，要求客戶須同意，從申請延期繳款開始，銀行可以停止客戶動用在銀行的消費性貸款、房貸等貸款「未動用額度」，也可停止核准新授信額度，或「暫時停止」客戶使用銀行的信用卡及現金卡。金管會將與銀行業者溝通，避免政府紓困措施被打折扣。

投保法翻修 求償擴及經理人

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公股銀紓困 三優勢三隱憂

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上月授信金額 激增十倍

據財政部截至4月30日統計，公股銀行紓困貸款受理戶數達29,548戶、金額3,704.4億元，核准戶數達21,691戶、金額達2,704.4億元，核准受惠個人與企業合計，較3月底激增十倍。

紓困美意扭曲…錢未用在正途

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