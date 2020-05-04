聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情衝擊 上市櫃公司首季營收衰退6.5%
金管會主委顧立雄今（4）日在立法院答詢時表示，今年第1季上市櫃公司營收衰退6.5%，主要是受疫情影響，終端消費需求降低。
立委曾銘宗質詢表示，5月15日前，上市櫃公司第1季財報要出來，上市櫃公司營收表現如何？顧立雄表示，衰退幅度不大，約6.5%。至於獲利？顧立雄說，他尚未拿到資料。
立委林德福質詢表示，台股能否站上1萬1？顧立雄表示，疫情在歐美仍有不確定性，無法預測，第1季營收出來後，接著要再看第2季營收情況。
顧立雄說，台股4月底的表現比3月底好很多，目前處於持穩狀況。
顧立雄表示，疫情在各國嚴峻，仍有不確定因素，有很多產業受疫情影響，台股跟各國股市連動，加上台灣是出口貿易國家，需求受疫情影響會有衝擊，現在考量的是終端消費需求降低，對上市櫃公司營收等。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言