快訊

名醫賴文德住家火災 女兒女婿肉身護3幼子

中職／美媒取經台灣防疫 王建民認為大聯盟難效法

50萬創業基金她逆轉勝 從負債到雞肉攤業績破百萬

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
汪瑞筠經歷被債務追討的日子，如今因信扶專案再度重生，她珍惜能賺錢的每一天，也發現能夠還錢是一件非常開心的事。圖／中信慈善基金會提供
汪瑞筠經歷被債務追討的日子，如今因信扶專案再度重生，她珍惜能賺錢的每一天，也發現能夠還錢是一件非常開心的事。圖／中信慈善基金會提供

新冠肺炎疫情衝擊國內外經濟，不少商家業績直落谷底，不過仍有弱勢家長經由創業逆轉人生，住在屏東以賣雞肉維生的汪瑞筠，過去一度負債百萬元，後來加入中國信託慈善基金會的「信扶專案」，成功申貸到新台幣50萬元的創業基金，且有創業顧問一對一輔導陪伴，如今她的雞肉攤年營業額高達七位數，成功逆轉人生。

9年前，中信慈善基金會董事長辜仲諒感於許多弱勢孩童來自弱勢經濟家庭，家長經常在打拼工作與照顧孩子之間陷入兩難，於是自2011年推動「信扶專案」，期盼陪伴弱勢家長透過創業站穩腳步，改善家庭經濟，讓孩子在健全環境中長大。

專案推動至今，已輔導逾2,000位家長，總貸款金額超過1.4億元，幫助近400個弱勢家庭成功創業。

其中在屏東潮州擺設雞肉攤的汪瑞筠是位單親媽媽，加入「信扶專案」前一度負債上百萬元，為了養活兩個女兒，哪裡有工作就往哪裡跑，不僅一次身兼兩分工作，有時候一趟工作出去一個月都無法回家。女兒因而陸續離家，親子關係破裂。

接觸「信扶專案」之後，原本有信用不良紀錄的她，不僅成功申貸到50萬元的創業基金，且跟著創業顧問學習記帳 ，了解金流脈絡，先把利息負擔大的債務優先償還，慢慢地終於開始賺錢，如今她的雞肉攤年營業額甚至高達七位數，後來也成功修復與女兒的關係。

根據「信扶專案」統計，所有扶助的創業個案中，有80%仍持續營業、85%持續正常繳款，顯示「信扶專案」不只幫助家長維持穩定收入，還重新建立家長與銀行的信用關係。

此外，受到新冠肺炎疫情影響，有三成信扶家長營運受到衝擊，「信扶專案」即時提供紓困方案，包括降低貸款利率，延緩繳款期限最長6個月，並依需求提供子女助學金與急難救助金，積極解決家長對資金需求的燃眉之急。

創業 疫情 肺炎

延伸閱讀

特定民眾只要符合規定 可申請新冠肺炎自費檢驗

日本新冠肺炎增31死單日新高 境內不治破500例

東京新冠肺炎增160確診15死 累計4477確診141死

Q&A／勞工紓困貸款搶翻 我有機會申請嗎？

相關新聞

50萬創業基金她逆轉勝 從負債到雞肉攤業績破百萬

新冠肺炎疫情衝擊國內外經濟，不少商家業績直落谷底，不過仍有弱勢家長經由創業逆轉人生，住在屏東以賣雞肉維生的汪瑞筠，過去一...

疫情籠罩投資前景不明朗 分紅保單降低市場波動風險

隨著近期國內外利率下調、央行持續降息；債券殖利率已跌至歷史低檔區；加上新冠肺炎疫情影響及美國總統大選等因素，使得國際經濟...

匯市最前線／台幣估29.5~30元震盪

新台幣匯率升勢「煞不住」，累計上周新台幣匯率強升2.78角，升幅高達0.93%，上周四（30日）收在29.802元。

法巴銀：美歐可望緩步復甦

法國巴黎銀行昨（30）日提供財富管理客戶最新報告，認為新冠肺炎疫情衝擊，將在今年下半年逐步縮減，包括美國、歐元區、中國等地屆時經濟都可望開始緩步復甦。

合庫金看房市 將溫和上漲

在自住剛性需求支撐下，國內房價相對抗跌。房貸主要銀行合庫金控董事長雷仲達指出，在新冠肺炎疫情衝擊下，看屋的人確實會變少，但房屋價格並未下跌，預料在疫情結束後，房市就能恢復溫和上漲動能。

華南永昌證券虧47億 正副董座雙辭

華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損四十七億元，繼金管會前天宣布對華南永昌證開罰一四四萬元，且命令前總經理陳錦峰停職一年後，華南金昨天下午公告，華南永昌證券董事長鄭永春、副董事長許元禎雙雙辭職下台，以示負責。

壽險3月匯兌成本 增120億

新台幣對美元匯率今年3月底較去年底約貶值0.5%，原本壽險業相對有利，但金管會最新公布保險業最新損益及匯損情形，截至3月底，累計產生匯兌成本528億元，扣掉2月底數字後，單月仍新增120億元匯兌成本，顯示海外投資比重逾六成六下，避險成本依舊居高不下。值得留意的，擔心新冠肺炎疫情衝擊壽險淨值，金管會首度「延後」公告淨值與損益數字。

熱門新聞

星宇航空忙什麼：我們不載客就是往載貨的路上

你領了嗎？ 自營業者3萬補助 2周逾100萬人申請

台幣又看到2字頭 科技業Q2匯損壓力大

5G開放架構夯 台廠搶商機

勞動基金Q1慘賠4712億 蘇貞昌：只是受疫情一時衝擊

稅務紓困 財部射三箭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。