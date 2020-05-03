50萬創業基金她逆轉勝 從負債到雞肉攤業績破百萬

新冠肺炎疫情衝擊國內外經濟，不少商家業績直落谷底，不過仍有弱勢家長經由創業逆轉人生，住在屏東以賣雞肉維生的汪瑞筠，過去一度負債百萬元，後來加入中國信託慈善基金會的「信扶專案」，成功申貸到新台幣50萬元的創業基金，且有創業顧問一對一輔導陪伴，如今她的雞肉攤年營業額高達七位數，成功逆轉人生。

9年前，中信慈善基金會董事長辜仲諒感於許多弱勢孩童來自弱勢經濟家庭，家長經常在打拼工作與照顧孩子之間陷入兩難，於是自2011年推動「信扶專案」，期盼陪伴弱勢家長透過創業站穩腳步，改善家庭經濟，讓孩子在健全環境中長大。

專案推動至今，已輔導逾2,000位家長，總貸款金額超過1.4億元，幫助近400個弱勢家庭成功創業。

其中在屏東潮州擺設雞肉攤的汪瑞筠是位單親媽媽，加入「信扶專案」前一度負債上百萬元，為了養活兩個女兒，哪裡有工作就往哪裡跑，不僅一次身兼兩分工作，有時候一趟工作出去一個月都無法回家。女兒因而陸續離家，親子關係破裂。

接觸「信扶專案」之後，原本有信用不良紀錄的她，不僅成功申貸到50萬元的創業基金，且跟著創業顧問學習記帳 ，了解金流脈絡，先把利息負擔大的債務優先償還，慢慢地終於開始賺錢，如今她的雞肉攤年營業額甚至高達七位數，後來也成功修復與女兒的關係。

根據「信扶專案」統計，所有扶助的創業個案中，有80%仍持續營業、85%持續正常繳款，顯示「信扶專案」不只幫助家長維持穩定收入，還重新建立家長與銀行的信用關係。

此外，受到新冠肺炎疫情影響，有三成信扶家長營運受到衝擊，「信扶專案」即時提供紓困方案，包括降低貸款利率，延緩繳款期限最長6個月，並依需求提供子女助學金與急難救助金，積極解決家長對資金需求的燃眉之急。