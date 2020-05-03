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疫情籠罩投資前景不明朗 分紅保單降低市場波動風險

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
新冠肺炎疫情影響及美國總統大選等因素，使得國際經濟市場面臨前所未有的危機。 南山人壽／提供
新冠肺炎疫情影響及美國總統大選等因素，使得國際經濟市場面臨前所未有的危機。 南山人壽／提供

隨著近期國內外利率下調、央行持續降息；債券殖利率已跌至歷史低檔區；加上新冠肺炎疫情影響及美國總統大選等因素，使得國際經濟市場面臨前所未有的危機，許多理財工具及投資也紛紛在這一波經濟震盪中受到影響。

就國人關心的保險商品，英國保誠人壽表示，若以市場上人壽保險類型來看，有不分紅保單（傳統不分紅保單和利率變動型保單）、分紅保單（強制型與非強制型）以及投資型保單。其中分紅保單相較於其他保險商品具備獨特的商品設計，保誠人壽所推出的都屬於自由分紅（不是強制分紅），好處是有較佳的紅利平穩性及經營成果與保戶共享，有助弭平短期市場波動的影響，具一定的穩定度。

分紅保單具備「分擔風險、紅利共享」兩大特色，消費者可以同時享有壽險保障及保單紅利，其紅利部分雖屬非保證給付項目，但選擇經營穩健的保險公司 ，透過長期持有，當投資市場暴起暴落時，藉由分紅保單明確的平穩性機制，將營運較佳年度的部分盈餘保留於分紅帳戶中，以支應表現稍弱年度的紅利給付，降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響，不用擔心付出全部付諸流水。

英國保誠人壽是目前台灣市場上唯一持續推廣分紅保單的保險公司，主要原因在於保險著重的是長期保障，在景氣繁榮、保險公司經營績效佳時，保戶可透過保單直接分享保險公司的經營績效，獲得分紅。當景氣低迷時，壽險保障仍然維持不變，讓保戶感到安心。

分紅保單的分紅帳戶是一個區隔帳戶，帳戶操作獨立於保險公司其他資產之外，不會和保險公司的資本或其他不分紅保單資產混用。而且分紅保單的機制是客戶有獲得紅利分配時，保險公司才能獲得條款約定比例的利潤分配，建立了保險公司與保戶一致的目標，讓保險公司善用優勢，為保戶做好分紅帳戶管理與投資。

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