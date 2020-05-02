新光銀數位用戶 逼近百萬人

新冠肺炎疫情加速民眾對數位服務的依賴程度，新光銀行表示，該行今（2020）年3月底的數位活躍客戶已接近40萬人，較去年同期大增四成，推升該行目前數位用戶逼近100萬人。

連動所及，新光銀行的數位活躍用戶三年倍增計畫，有機會提前達標，該行原訂2021年底達到活躍用戶50萬人。

新光銀行數位業務繳出好成績，也對銀行的獲利有所挹注。新光銀今年第1季數位收益近億元，是去年同期的兩倍多。

新光銀行表示，活躍用戶意指180天內有使用數位服務的客戶，主要是使用網路銀行、行動App或線上申辦業務。

新光銀行副董事長吳欣儒2015年成立金控數金小組及銀行數位金融部，開始積極推廣數位用戶，第一個數位活躍用戶三年倍增計畫已經達標，2018年底倍增至25萬人；現正往第二個三年倍增的目標邁進。

新光銀行表示，這波疫情造成很多國人自願或是非自願的居家自主管理，但與金融相關的需求並未因此而降低，網路銀行與行動銀行成了客戶最重要的金融工具。

該行今年第1季新增的數位活躍用戶，為去年同期增幅的1.5倍；活躍用戶人數的增加也反應在基金、外匯及線上貸款等數位交易上，基金數位交易今年第1季較去年同期申購數量增加三成；申購交易比贖回交易多四倍，顯示很多投資人選擇危機入市。

外匯線上交易方面，則是較去年同期增加七成，線上貸款的申請案件也較去年同期增加超過一倍；數位交易的爆發成長，讓新光銀行數位平台的收益較去年同期增加超過一倍。

新光銀行表示，發展數位金融一直是該行經營重點，在「貼近生活，為客著想」的數位價值主張下，過去幾年已經完備數位平台的基礎建設，例如：官方網站、網路銀行及行動銀行，並積極提供客戶導向的數位金融服務，致力讓消費、繳費、理財都能更加快速、方便與安全。

其中，安全這個面向，在防疫期間，也因為可以不需要近距離面對面接觸而有了新的詮釋。