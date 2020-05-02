法巴銀：美歐可望緩步復甦

法國巴黎銀行昨（30）日提供財富管理客戶最新報告，認為新冠肺炎疫情衝擊，將在今年下半年逐步縮減，包括美國、歐元區、中國等地屆時經濟都可望開始緩步復甦。

法國巴黎銀行預測，新冠肺炎疫情防疫措施會持續四到六周，多數地區第2季經濟增速會重創，其中美國的增速為-0.7％、歐元區為-4.3％、中國為2.6％。

今年的通膨相當衰弱，法國巴黎銀行財富管理預期，在新冠肺炎引發的通縮壓力下，經濟將陷入衰退，尤其已開發經濟體更是如此。目前的經濟受需求與供給變化影響，需求大幅下降的情況將在未來幾個月緩慢回升。即使供應鏈中斷可能短暫引起價格上升，但整體通膨的影響仍為負面居多。

以個別產業觀察，仍是同樣結果。部分產業的通縮壓力尤其明顯，例如休閒旅遊業，以及能源高度相關產業。預期2020年，已開發經濟體的通膨率平均約為 1％，歐元區與日本則穩定於0％左右。

另一方面，法國巴黎銀行財富管理預期，油價在未來一年將逐漸回升，因為供給方已大量減產，部分石油生產商退出市場，大型石油公司削減投資，以及石油輸出組織與夥伴國(OPEC)可能進一步協議減產等。短期之內，由於供給大量超過需求且儲油空間已達飽和，油價可能處於非常低檔。