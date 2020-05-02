王道銀准設大陸消金公司

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導
圖／經濟日報提供
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王道銀行登陸申設消費金融公司告捷，成為台資金融業第二家獲准開辦的合資消金公司，成功「超車」多家同業，王道銀預估最快6月底、7月初可望完成籌設程序、正式開業，將可望對王道銀轉型商銀擴展個金業務，增添可觀助力。

目前台灣已有五家金融業者申設大陸消金公司，依照大陸規定均為與當地企業合資設立，多年來僅有中信銀與廈門金圓金控、國美控股合資成立廈門金美信消金公司，已在2018年10月正式開業，其餘包括富邦金、開發金、永豐金旗下銀行申設合資消金公司，都還在排隊等待陸方批准，王道銀是申請業者中唯一非屬金控系統的獨立上市銀行。

不過，王道銀去年1月獲金管會核准，再向陸方遞件，今年第1季就已獲准，向陸方銀保監會申請等待時間前後不過一年，比起中信銀等了三、四年，凱基銀中途調整合資股東結構等了快三年，還有富邦金也尚未獲准，王道銀的速度算是相當的快。

王道銀內部原本就評估，相較同業合作陸資都比較偏向地方勢力，王道銀合資方光大集團直屬中央國務院系統，因此有信心進度後來居上，果然等一年左右就獲得批准，且若非新冠肺炎疫情衝擊，有可能更早開業，如今則是力拚6、7月間正式開業。

王道銀是和光大集團的光大銀行與中青旅控股合資設立北京陽光消金公司，由光大銀主導，王道銀行持股20%，公司資本額預定人民幣10億元，是台資銀行登陸設消金公司資本額規模最大，獲批設立後，王道銀初步不必所有投資金額到位，待接近開業前再全數人民幣2億元資金投入，王道銀日前並已董事會通過副總經理邵文釗出任北京陽光消金公司董事，而未來陽光消金公司的經營團隊組成，王道銀還在與光大集團協商，尚未底定。

富邦金 中信銀 北京

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