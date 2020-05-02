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華南永昌證虧損案 正副董座辭職下台

經濟日報 / 記者夏淑賢蔡靜紋／台北報導

華南金控旗下華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損47億元，金管會日前調查完畢並依照違反證交法等條文重罰144萬元並暫停八大業務，大股東財政部昨（1）日公開宣示，要華南金全面改組華南永昌證券董事會，華南永昌證董事長鄭永春、副董事長許元禎則是率先雙雙辭職下台，以示負責。

華南永昌證券目前共有11席董監事，其中包含兩席獨立董事、兩席監察人，在華南永昌證正、副董座同步請辭，以及原任總經理陳錦峰日前調整職務也不再任董事代表人之後，其餘八席董監事中，扣除獨董分別來自法界、學界，其餘董事多為產業界背景，部分為華銀經理人，儘管學經歷多屬顯赫，但具有證券實務經驗者較少，因此在財政部要求全面改組董事會之下，華南金表示將會盡速研擬新的董監代表人名單，董事長人選則待財政部核定，再於本月董事會通過。

華南永昌證券是因權證避險操作不及，導致鉅額虧損47億元，有違反內控與法規等遭金管會重罰，財政部因此在昨天傍晚華南永昌證正副董事長公告請辭下台後，隨即於昨天晚間發布新聞稿，要求華南金公股代表徹底檢討華南永昌證券董事會成員適任性，進行全面改組，讓董事會能盡職監督、擔負最終責任。

財政部指出，華南永昌證董事會針對此一事件顯未發揮積極有效作為，因此在華南永昌證董事長、副董事長雙雙請辭後，要求華南金全面改組華南永昌證董事會，強化董事會成員專業性、多元性及獨立性，以利發揮董事會應有的監督控管及稽核功能與成效。

華南永昌證券因權證商品以致3月出現鉅額損失，華南金控4月17日已先行調整證券總經理職務。金管會30日進一步公告，處以144萬元罰鍰及警告，並停止華南永昌證券行為時總經理、金融商品部張姓主管、陳姓業務人員業務執行，停止風險管理部施姓主管二個月業務執行，並應委託非簽證會計師出具該公司辦理發行認購(售)權證作業相關內部控制制度之專案審查報告，在會計師出具對於內部控制制度之設計及執行有效性之審查意見，且經金管會同意前，不得新增發行認購、認售權證

華南金控 認售權證

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財政部要求華南金全面改組華南永昌證董事會

華南永昌正副董事長雙請辭 財部：董事會全面改組

華南永昌證券董座、副董雙雙請辭

華南永昌證券大虧 董事長、副董下台負責

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