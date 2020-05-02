合庫金新股東…增美最大退休基金

合庫金控最新前十大股東名單出爐。除老面孔挪威主權基金外，今年名單內還新增一家外資機構，為美國最大公共退休基金保管機構─加州公務人員退休基金，持股比率為0.64%，名列合庫金第十大股東。

根據合庫金資料，今年4月26日為止，最大股東財政部、中華郵政、台灣菸酒公司與農會，持股比率均維持去（2019）年水準，名列第五至第九名的外資排名則略有變化，其中除共同基金帳戶外，還囊括挪威主權基金以及加州公務員退休基金，顯示合庫金獲利屢創新高，增加外資的長期投資意願。

合庫金資料顯示，摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶，持股比率由去年的1.13%增至1.3%，排名也由去年的第六，上升至第五。

至於花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶，持股比率由去年的1.1%增至1.14%，排名從第八，進步至第六。

摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶，持股由1.16%下滑至1.05%，排名由去年的第五，跌落第七。

渣打銀行營業部受託保管iShares優勢MSCI最小波動新興市場指數股票基金投資專戶的持股比率為0.8%，排行第八。

排名第九的台灣人壽持股0.64%，維持去年水準。

有別於去年，德意志銀行台北分行受託保管加州公務員退休系統-基本新興市場投資專戶，今年擠入合庫金第十大股東。