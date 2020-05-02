合庫金看房市 將溫和上漲

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
合庫金控董事長雷仲達 （本報系資料庫）
合庫金控董事長雷仲達 （本報系資料庫）

在自住剛性需求支撐下，國內房價相對抗跌。房貸主要銀行合庫金控董事長雷仲達指出，在新冠肺炎疫情衝擊下，看屋的人確實會變少，但房屋價格並未下跌，預料在疫情結束後，房市就能恢復溫和上漲動能。

新冠肺炎疫情衝擊全球景氣，對於國內房市景氣，雷仲達分析，受到疫情影響，「看房子的人一定變少了，因為大家比較不願意出門，但價格我不覺得有跌下來。」

在疫情發生前，雷仲達曾分析，國內房市不至於出現爆炸性成長，而是微幅上漲，「算是滿健康的成長」，在疫情爆發後，房價依舊持穩，也證實了他的看法。

雷仲達表示，「房地產在發生疫情前微幅上揚，這是滿健康滿正面的事，房市現在因為疫情變得不好，房價也沒跌下來，如果過去的上漲是泡沫，這個時候很可能就會崩跌」，他研判，一旦疫情緩和，房地產就會持續往上走。

雷仲達表示，在疫情期間，看屋人潮減少，確實會導致房市成交量下滑，但是房價沒有跌，主要就是「剛性需求」支撐，很多年輕人需要房子、想要購屋，這個需求一直都存在。且觀察國內房價，有些地區，例如蛋黃區確實特別貴，但再怎麼貴還是有人買，有些地區價格相對便宜，民眾仍有購屋機會。

今年農曆年後新冠肺炎疫情爆發，各國央行大降息，國內外景氣也急轉直下，這些都是去年始料未及的事；身為協助政府紓困的公股銀行，去年編列的預算目標有明顯「高估」的問題，是否按照現況重新編列預算？合庫金主管表示，會再觀察兩個月、大約6、7月再考慮進行調整。

雷仲達昨日表示，預算目標調整一事，會在疫情較為明朗後，看看實際情況與預算編列間的差距大不大，如果差別很大，就會向大股東財政部徵詢，是否同意重編預算，在獲得同意後就會重編，避免預算目標不合時宜，影響員工績效獎金等權益。

圖／經濟日報提供
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