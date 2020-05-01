財政部要求華南金全面改組華南永昌證董事會

全球新冠肺炎疫情爆發，金融市場在歷經恐慌性賣壓後恢復穩定，但後續將立即面臨經濟數據與企業財報財測展望不佳的考驗，預期風險性資產短線急彈後仍有震盪整理壓力。法人說，投資人跌深怕接往下墜落之劍反彈又怕追高的股票等風險性資產，可採用提高定期定額扣款金額或增加扣款次數的投資方式，安度市場震盪又不錯失反彈機會。

2020-05-01 14:10