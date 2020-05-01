財政部要求華南金全面改組華南永昌證董事會
針對華南金控（2880）旗下華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損47億元遭金管會重罰事，財政部今天晚間發布新聞稿，要求華南金公股代表徹底檢討華南永昌證券董事會成員適任性，進行全面改組，讓董事會能盡職監督、擔負最終責任。
財政部指出，華南永昌證董事會針對此一事件顯未發揮積極有效作為，因此在華南永昌證董事長、副董事長雙雙請辭後，要求華南金全面改組華南永昌證董事會，強化董事會成員專業性、多元性及獨立性，以利發揮董事會應有的監督控管及稽核功能與成效。
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