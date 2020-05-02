華南永昌證券虧47億 正副董座雙辭

華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損四十七億元，繼金管會前天宣布對華南永昌證開罰一四四萬元，且命令前總經理陳錦峰停職一年後，華南金昨天下午公告，華南永昌證券董事長鄭永春、副董事長許元禎雙雙辭職下台，以示負責。

華南永昌證券先前因股市大跌，權證交易避險操作不及，導致巨額虧損，連累到華南金控整體獲利，導致華南金三月稅後虧損達三十五點九九億元。金管會請證交所查核後，前天先對華南永昌證開罰一四四萬元，並命令陳錦峰與金融商品部主管、陳姓業務人員停職一年，風險管理部施姓協理也遭停職兩個月。

證期局官員說明調查結果指出，華南永昌證風管部門二月三日就發現超限，且不下數十次送出示警單，但未告知總經理後果，金融商品部認為避險成本高，建議暫緩避險，總經理多次核准交易員逾越交易權限與延長調節時限，也沒有系統直接停損，「顯示風管部沒有發揮作為」。至於懲處風管部門主管停職兩個月，主要是認為風管部門不是僅送警示單後就沒事，而是要積極提醒總經理做考量。

官員表示，從查核報告顯示決策都只到總經理核可同意。不過，昨天華南永昌證券正副董事長都請辭下台，其中鄭永春卸任華南銀行總經理後，出任證券董座未滿一年；許元禎則不僅是新光集團女婿，許家更是華南金林家的世交，意味這次虧損事件負責層級向上延燒大股東家族，是否就此「止血」受到關注。