聽新聞
test
0:00 / 0:00

華南永昌證券虧47億 正副董座雙辭

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
華南永昌證券因權證交易避險不及虧損47億元，正副董事長辭職下台。 圖／聯合報系資料照片
華南永昌證券因權證交易避險不及虧損47億元，正副董事長辭職下台。 圖／聯合報系資料照片

華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損四十七億元，繼金管會前天宣布對華南永昌證開罰一四四萬元，且命令前總經理陳錦峰停職一年後，華南金昨天下午公告，華南永昌證券董事長鄭永春、副董事長許元禎雙雙辭職下台，以示負責。

華南永昌證券先前因股市大跌，權證交易避險操作不及，導致巨額虧損，連累到華南金控整體獲利，導致華南金三月稅後虧損達三十五點九九億元。金管會請證交所查核後，前天先對華南永昌證開罰一四四萬元，並命令陳錦峰與金融商品部主管、陳姓業務人員停職一年，風險管理部施姓協理也遭停職兩個月。

證期局官員說明調查結果指出，華南永昌證風管部門二月三日就發現超限，且不下數十次送出示警單，但未告知總經理後果，金融商品部認為避險成本高，建議暫緩避險，總經理多次核准交易員逾越交易權限與延長調節時限，也沒有系統直接停損，「顯示風管部沒有發揮作為」。至於懲處風管部門主管停職兩個月，主要是認為風管部門不是僅送警示單後就沒事，而是要積極提醒總經理做考量。

官員表示，從查核報告顯示決策都只到總經理核可同意。不過，昨天華南永昌證券正副董事長都請辭下台，其中鄭永春卸任華南銀行總經理後，出任證券董座未滿一年；許元禎則不僅是新光集團女婿，許家更是華南金林家的世交，意味這次虧損事件負責層級向上延燒大股東家族，是否就此「止血」受到關注。

華南金控 金管會 證交所

延伸閱讀

華南永昌正副董事長雙請辭 財部：董事會全面改組

金管會開罰華南永昌證144萬 暫停8大業務

華南永昌虧損47億 金管會開罰144萬、前總座停職一年

華南永昌證爆虧損47億元 金控董座認三大失誤

相關新聞

合庫金看房市 將溫和上漲

在自住剛性需求支撐下，國內房價相對抗跌。房貸主要銀行合庫金控董事長雷仲達指出，在新冠肺炎疫情衝擊下，看屋的人確實會變少，但房屋價格並未下跌，預料在疫情結束後，房市就能恢復溫和上漲動能。

王道銀准設大陸消金公司

王道銀行登陸申設消費金融公司告捷，成為台資金融業第二家獲准開辦的合資消金公司，成功「超車」多家同業，王道銀預估最快6月底、7月初可望完成籌設程序、正式開業，將可望對王道銀轉型商銀擴展個金業務，增添可觀助力。

合庫金新股東…增美最大退休基金

合庫金控最新前十大股東名單出爐。除老面孔挪威主權基金外，今年名單內還新增一家外資機構，為美國最大公共退休基金保管機構─加州公務人員退休基金，持股比率為0.64%，名列合庫金第十大股東。

法巴銀：美歐可望緩步復甦

法國巴黎銀行昨（30）日提供財富管理客戶最新報告，認為新冠肺炎疫情衝擊，將在今年下半年逐步縮減，包括美國、歐元區、中國等地屆時經濟都可望開始緩步復甦。

新光銀數位用戶 逼近百萬人

新冠肺炎疫情加速民眾對數位服務的依賴程度，新光銀行表示，該行今（2020）年3月底的數位活躍客戶已接近40萬人，較去年同期大增四成，推升該行目前數位用戶逼近100萬人。

華南永昌證券虧47億 正副董座雙辭

華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損四十七億元，繼金管會前天宣布對華南永昌證開罰一四四萬元，且命令前總經理陳錦峰停職一年後，華南金昨天下午公告，華南永昌證券董事長鄭永春、副董事長許元禎雙雙辭職下台，以示負責。

壽險3月匯兌成本 增120億

新台幣對美元匯率今年3月底較去年底約貶值0.5%，原本壽險業相對有利，但金管會最新公布保險業最新損益及匯損情形，截至3月底，累計產生匯兌成本528億元，扣掉2月底數字後，單月仍新增120億元匯兌成本，顯示海外投資比重逾六成六下，避險成本依舊居高不下。值得留意的，擔心新冠肺炎疫情衝擊壽險淨值，金管會首度「延後」公告淨值與損益數字。

宏泰人壽：母親節送禮 保險最實際

每年到了母親節，總有各大通路搶先公布母親節禮物清單，但無論項目如何排行，想要的品項大多是家電、精品或美妝產品。身為子女的...

合庫人壽與家總共組慶生應援團 為照顧者圓夢

2020年開春以來疫情延燒不斷，各行各業嚴陣以待，原本就不常出門的家庭照顧者每天接收到各種訊息瘋傳的影響，可能也容易變得...

零工經濟時代 康健人壽籲加強意外與失能保障

零工經濟（Gig Economy）的興起在全球蔚為趨勢，根據行政院主計處統計，台灣的非典型就業（部分工時、臨時性或人力派...

投資人採定期定額扣款 彈性掌握契機

全球新冠肺炎疫情爆發，金融市場在歷經恐慌性賣壓後恢復穩定，但後續將立即面臨經濟數據與企業財報財測展望不佳的考驗，預期風險性資產短線急彈後仍有震盪整理壓力。法人說，投資人跌深怕接往下墜落之劍反彈又怕追高的股票等風險性資產，可採用提高定期定額扣款金額或增加扣款次數的投資方式，安度市場震盪又不錯失反彈機會。

到E保網 測你開車代表動物

「路怒症」是近年流行的夯詞之一，指的是一旦坐上駕駛座，面對來勢洶洶的車況，我行我素的三寶，平日溫和的人，情緒在瞬間會自動轉變為焦躁、緊張、憤怒。駕駛在都市叢林中，你是屬於哪種類型的動物？

熱門新聞

Q&A／勞工紓困貸款搶翻 我有機會申請嗎？

四大超商也可報稅 五步驟讓你1分鐘搞定

10萬元勞工紓困貸款搶破頭 7個QA看懂誰能辦

慘！疫情空襲 勞動基金前3月大賠4712億元

首季勞動基金慘虧4712.5億 去年賺的全蒸發

評分調降「70變63分」 50萬紓困貸款讓新創企業更好借

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。