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宏泰人壽：母親節送禮 保險最實際

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟。宏泰人壽／提供
宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟。宏泰人壽／提供

每年到了母親節，總有各大通路搶先公布母親節禮物清單，但無論項目如何排行，想要的品項大多是家電、精品或美妝產品。身為子女的你，是否曾經仔細思考過媽媽真正「需要」的是什麼？

今年母親節在新冠肺炎疫情之下，是否更應該顧好母親的健康與保障？與其搶購排行禮品，不如好好幫媽媽檢視一下保單，確認媽媽擁有的基本保障是否足夠。

宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟提出適合媽媽的投保建議，包含醫療、防癌以及失智險、失能險的完整規劃，提供孝順子女做為母親節送禮的參考。

在台灣，癌症已連續47年位居十大死因首位。根據衛服部公布年度2018年十大死因，癌症死亡人數為4萬8,784人，占所有死亡人數28.2%。

根據宏泰人壽統計，宏泰人壽的保戶中，48%的客戶都有加購癌症險，65%購買癌症險保戶的年齡落在40歲~60歲，男女比率約48%：52%。顯見國人因為罹癌比率偏高，普遍國人對癌症具備憂患意識，購買癌症保單防患於未然。

癌症保險理賠給付項目包含了罹患癌症後的住院、門診、手術及癌症相關的放射線及化學治療行為，宏泰人壽好健康防癌醫療終身健康保險(FCD)的特色是癌症治療全面照護，涵蓋了11項罹癌後的醫療相關保障，連癌症併發症都有保障到，可以讓病人更安心面對癌症的後續治療。

人的一生中總是會有遭遇疾病的時候，除了癌症之外的疾病種類多不勝數。在為媽媽規劃防癌險的同時準備醫療險保障商品絕對有其必要性。

宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約（HSA）提供住院日額與限額實支實付的雙重醫療保障，實支實付可用收據副本理賠，與媽媽原先規劃的醫療保障不衝突，還可以補強醫療保障缺口，提供更完整的保障。

科技愈來愈進步，許多舊有醫療保障都可能面臨保障不足的狀況，一張涵蓋住院、門診、手術、以及重大器官移植手術的醫療險附約；一年365天無理賠次數限制，可提供保戶最即時、最完善及最貼心的照顧。

利用終身防癌險主約搭配可保證續保到85歲的醫療險附約，最適合辛苦的媽媽們，不但可以用合理的預算擁有涵蓋多項實際支出醫療開銷項目的保障，還可以協助媽媽和家庭補足醫療開銷的缺口。

在為未來生活準備保險保障時，應將中高齡高發生率的特定腦神經退化性疾病納入考量，尤其失智症有多種類型，除最常見的阿茲海默式病，腦中風或慢性腦血管病變造成的失智症，亦為常見，在投保前，應確認有充足的保障涵蓋項目，才能建構完整的防護傘。

宏泰人壽樂齡寶終身健康保險是中高年齡層專屬設計的保單：針對失智症＋嚴重巴金森氏症＋骨折手術的保障型商品，不但保費低廉，還能減輕家屬照護的經濟與心理負擔。

被保人若不幸罹患失智症或嚴重巴金森氏症，且診斷確定日在第二保單年度以後，即可一次性領取保險金，以因應於後續的醫藥及照護金需求，未來亦免繳續期保險費，仍持續享有骨折手術的保障。

樂齡寶適合中高齡媽媽，特別是子女忙碌或者子女、丈夫不在身邊的媽媽尤其需要。

癌症 宏泰人壽 失智症

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