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華南永昌證券大虧 董事長、副董下台負責

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導
華南金控（2880）旗下華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損47億元。 圖／聯合報系資料照片
華南金控（2880）旗下華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損47億元。 圖／聯合報系資料照片

華南金控（2880）旗下華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損47億元，金管會日前重罰144萬元並暫停八大業務，華南金今（1）日下午公告，華南永昌證券董事長鄭永春、副董事長許元禎雙雙辭職下台，以示負責。

華南永昌證券原任總經理陳錦峰日前已調整職務，由債券部副總經理劉維寧代理，金管會昨日則是再罰陳錦峰與另兩位主管停職一年。

華南金控 金管會

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