聽新聞
test
0:00 / 0:00
華南永昌證券大虧 董事長、副董下台負責
華南金控（2880）旗下華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損47億元，金管會日前重罰144萬元並暫停八大業務，華南金今（1）日下午公告，華南永昌證券董事長鄭永春、副董事長許元禎雙雙辭職下台，以示負責。
華南永昌證券原任總經理陳錦峰日前已調整職務，由債券部副總經理劉維寧代理，金管會昨日則是再罰陳錦峰與另兩位主管停職一年。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言