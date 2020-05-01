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零工經濟時代 康健人壽籲加強意外與失能保障

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
康健人壽建議自由工作者加強意外與失能保障。康健人壽／提供
康健人壽建議自由工作者加強意外與失能保障。康健人壽／提供

零工經濟（Gig Economy）的興起在全球蔚為趨勢，根據行政院主計處統計，台灣的非典型就業（部分工時、臨時性或人力派遣）人數在2018年達到 81.4 萬人，占全體受雇者8.3%，與2008年的65萬人、7.2%相比，自由工作者或自僱者的比例逐漸攀升，非典型就業人口已然成型。

儘管自由工作者擁有令人羨慕的彈性工時，但在醫療保障和收入方面卻不似一般勞工穩定，若因工作受傷或意外失能，往往無法獲得足夠的醫療費用支援，而收入中斷更是加重自己與家人的生活負擔。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，康健人壽致力打造以消費者為中心的營運模式，洞察消費者的需求，提供滿足不同客戶的健康醫療保障。

邵駿崴說：「我們了解多元社會中，這類型工作者崇尚自由、熱衷嘗試的特質，對於此類工作模式，康健人壽建議可用意外險和失能險架構起人生基礎的防護網，依據不同的保費預算達到低保費、高保障，彈性且多元的保障內容，讓保戶實現工作與生活平衡的同時，又能安心追求夢想，在實踐目標的路上，陪伴保戶擁有更健康、更幸福、更安心的未來。」

自由工作者雖然擁有較高的自由度，但面對的變數及風險也相對較高，收入浮動的同時，必要的生活開支、家庭照顧費用並未減少，若不幸受傷而失能，相關醫療與照護費用大部分都必須由自己承擔。

康健人壽建議，自由工作者首要需檢視因失能而導致工作中斷的保障是否足夠支應開銷，不至於侵蝕辛苦存下來的儲蓄；考量醫療照護品質及財務狀況，則建議選擇有保證給付、給付期間較長的商品。

康健人壽「好幸扶」專案可讓預算有限的自由工作者用低保費買到高保障。以35歲的小資男性為例，若投保計畫二，每天只需不到6元（年繳1,865元），若因車禍不幸導致失能，康健人壽除了提供單筆失能保險金之外，若屬1-6級失能，每月另給付2萬失能扶助金，且保證給付180個月。

其一年一保的特性，讓消費者可機動調整保額，依據不同生活狀態，買到最需要的保障。

若消費者有較高預算，康健人壽建議，可趁著年紀輕、體況佳時，購買終身型的失能扶助保險來分攤失能照護費用。

康健人壽一路照護終身健康保險提供全面性的失能補助保障，無論是因疾病或意外導致的1-11級失能，皆可依嚴重程度按比例提供單筆給付的失能保險金，而針對意外事故造成的傷害，更提供加倍保障。

若達1-6級失能，除了豁免後續應繳保費外，每月還有2%保險金額的失能扶助保險金，保證給付120個月、最長達240個月，確保收入中斷時所需的家庭開銷與失能照護費都能有所依靠。

零工時代的工作模式大多以接案為主，除了工作地點不固定之外，於假日利用大眾交通工具通勤的狀況也很常見，發生意外的風險也相對增加。

許多自由工作者可能是家中唯一的經濟來源，若因意外不幸離世，經濟重擔將全數落在家人身上。康健人壽建議消費者可另外搭配意外險，架構起人生的雙重防護網。

若因意外傷害事故身亡，康健人壽鍾愛意生終身傷害保險除了可提供保額100倍的身故保險金外，若是在假日搭乘大眾運輸工具發生事故不幸喪生，則額外再給付一筆最高保額8,000倍的保險金。

康健人壽強調，有別於一般意外險大多屬於每年續約的定期險，康健人壽鍾愛意生終身傷害保險提供終身的意外保障，建議自由工作者善加利用終身險的特質，愈早投保、保費愈低，及早為自己和家人做好保障規畫。

保險金 康健人壽

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