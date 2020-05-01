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行政院：4月中曾派出神秘客 當時攤商逾5成被拒貸

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院今舉行紓困振興方案記者會。記者賴于榛╱攝影
行政院今舉行紓困振興方案記者會。記者賴于榛╱攝影

為了讓公股銀行能落實紓困貸款，行政院4月初表示，將派出「神秘客」，審查銀行行政效率，並列入相關KPI考核。行政院政務委員龔明鑫今指出，4月中曾派出神秘客，透過多重管道，包含電話加上實際查訪等等，發現當時銀行針對小規模營業人、攤商等等的貸款受理比率幾乎不到5成。

行政院今舉行紓困振興方案記者會，主題為「1988疑難雜症回答part2-融資篇」，由龔明鑫、金管會主委顧立雄、經濟部次長林全能出席。

談到負責考核銀行核貸情形的神秘客，龔明鑫表示，4月中派出去，透過多重管道，電話加實際查訪後發現，如果說申請者當時拿出401報表、單據等，公股銀行有83%願意受理，民營銀行比較少，落在70%出頭，而若申請者是小規模營業人、攤商等，銀行受理的比率幾乎不到5成。

龔明鑫表示，紓困貸款當時只有針對中小企業的千億保，這也就是為何政府4月20日要開辦小規模營業人的貸款，就是因為派出神秘客後做出的修正。

龔明鑫

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