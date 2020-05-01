居高思危 5月採長線保護短線選股

台股5月將再度挑戰「萬一」關卡 ，多空因素夾雜著新冠肺炎疫情與520行情對決，法人表示，考慮進可攻、退可守，投資人可挑選具營運優勢的產業龍頭股，亦或基本面長線發展看佳的5G等題材概念股，以長線保護短線方式投資。

元大投信說，現階段市場高度青睞擁明確營運能力的企業，而非過度膨脹的本夢比展望，因此，具有高盈餘品質、大型龍頭股特性之標的，可望成為現階段資金回補熱點。

另一方面，高盈餘品質表示其盈餘可預測性高，具備一定的營運恢復能力；而大型龍頭股具技術、市場地位，且經歷過景氣循環考驗特質等優勢。擁有上述兩特性標的，在目前整體投資前景仍未明朗、未來波動極可能再持續的現況下，將更受投資人青睞。

美銀美林4月全球經理人趨勢調查顯示，全球經理人看好的資產特性，分別由高盈餘品質與大型股名列冠亞軍，市場預期國際資金將流向優質權值股。而台股殖利率高居全球之冠，向來就是外資吸引機，目前台股修正，殖利率再提升，對外資吸引力也將隨之增加；且根據歷史經驗，非經濟因素造成的股市影響，多屬短期影響。元大投信說，預期待疫情結束後，將回歸原先走勢，標的選擇以各產業中的優質龍頭股為首選。

永豐表示，電子股雖然已有一定漲幅，然受消費者已先購買筆電等遠距辦公用品，排擠民生運動消費品，愛迪達及UNDERARMOUR紛紛取消今（2020）年財測，投資選股還是以長線趨勢不變的5G、伺服器及高效能運算（HPC）相關類股為宜。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，長期還是偏好資料中心、5G手機及中國大陸新基建等題材；另外，手機上規格升息題材，像是鏡頭及高頻高速等族群，走勢也大致陸續反映未來景氣能見度不佳、或需求下修等利空消息。