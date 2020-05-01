民眾黨五一爭勞權 籲放寬勞工紓困標準、組公會限制

民眾黨表示，根據勞動部統計，4月1至27日，遭資遣的勞工達1萬4941人，二、三、四月遭資遣勞工也比去年多約1萬5000人。民眾黨立院黨團今舉行記者會，呼籲紓困政策應盡可能擴大補助範圍，將所有受到衝擊的勞工全數納入。民眾黨團指出，最新的投保額度2萬4000元補助門檻仍然過高，許多資深勞工只是投保年資比較長，不代表生活沒有受到困難，這部分務必要再放寬。

民眾黨團幹事長高虹安表示，勞動部宣稱要透過紓困貸款來幫助勞工渡過難關，但貸款限制卻很多，曾有信貸紀錄不良相關紀錄者都無法申請；但有這些問題的基層民眾，往往是社會最弱勢的一群人，原本期盼紓困貸款紓解燃眉之急，結果竹籃打水一場空。高虹安呼籲，勞動部與金管會應研擬是否放寬勞工申請紓困貸款的條件限制。

民眾黨團總召賴香伶表示，台灣勞工長期存在籌組工會困難的問題，日本只需10人即可組成工會，而台灣卻必須達30人才能組工會，高門檻導致台灣工會組織率偏低，勞工難以有對等力量和雇主進行協商。賴說，目前已提案修正工會法將發起人數下調為10人，開創中小型事業單位勞工團結的可能性。

台北市產業總工會副理事長邱奕淦指出，蔡英文總統2016年競選開出的勞工支票包括扭轉勞工低薪趨勢，承諾要立法通過最低工資法，卻遲遲沒有立法；說要保障過勞與職災勞工，但行政院至今仍未提出「職災保險法」草案，許多勞工因工作導致職災、職業病，使雇主得以閃避責任，許多非典勞工未能納保，受傷害時求償無門。邱奕淦說，蔡總統就任已4年，勞工權益不能再延，希望相關部會能有正面回應。