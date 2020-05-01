凱基銀周郭傑跳槽北富銀任數金總處副處長

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

開發金控（2883）旗下凱基銀行數位與個金財管副總經理周郭傑、劉熾原兩員大將，分別轉戰富邦金（2881）旗下台北富邦銀、王道銀行（2897），凱基銀並調整組織將數位金融整併至個人金融總處，由原資訊處副總經理張皇裕接替周郭傑主導數位金融。

據悉，周郭傑是在4月30日走馬上任，擔任北富銀資深副總經理暨數位金融總處的數金副總處長。劉熾原則是4月29日到任王道銀新任個人金融執行長。

凱基銀對於兩人的離開，則是表示為其個人生涯規劃考量，並給予祝福。

周郭傑之前在凱基銀擔任創新科技金融處資深副總，凱基銀最近調整組織架構，將創新科技相關的數位金融業務整合至個人金融總處之下，周郭傑工作也由張皇裕接任，凱基銀表示，相信藉由張皇裕的資訊科技專才，將可與個金業務緊密結合，實踐凱基銀行的數位金融發展策略，至於劉熾原的財富管理處長遺缺，則暫由個金總處長、副總敖蓓寧統籌督導，凱基銀預定5月董事會再擬定新的財管處長人事。

凱基銀強調，該行經過長期的努力下，已建立創新形象的市場定位，有鑑於數位創新必須融入各項業務運作，以帶動銀行的未來發展，因此凱基銀近日進行組織調整，以期提供更多以客戶體驗為中心的創新數位整合方案。

凱基銀行 數位金融 富邦金

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