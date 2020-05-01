世銀：黃金已近今年頂部 全年均價1,600美元

國際金價受到新冠肺炎疫情發展、中東地緣風險、OPEC動向、美中貿易戰進展與全球經濟前景等因素牽動，世界銀行29日表示，黃金可能已經接近今年頂部，全年均價可能在每盎司1,600美元水準。

富蘭克林證券投顧表示，長期來看，支撐金價的因素正出現閃爍訊號，首先，美元持續於100的整數關卡高檔震檔，但其實是反映市場的風險意識仍在，也顯示即便美元走強，黃金仍受避險買盤支撐，表現更具韌性，時間拉長美元指數偏下行機率較高，中長線美元走軟將有利金價。

其次，經歷市場的大起大落，觀察不斷增加的黃金ETF持倉可以發現，投資組合調整、再平衡的需求正在緩步攀升，可見疫情影響的除了消費行為，也改變了投資行為，提醒投資人不應忽視防禦配置，應適度建立合理的避險部位，預期投資需求的成長，同樣將有助提供金價支撐。

對於近期市場出現Fed無法印黃金的論述，大幅看漲黃金，富蘭克林證券投顧認為金價對金價維持相對正向看法，但再向上突破之前，還需更多刺激因素，預期今年黃金均價在每盎司1,650美元水準，建議短線上方可留意1750美元壓力，可能於大區間1,780-1,580震盪，今年來迄4月29日，黃金均價約為1,590美元，短線受市場情緒牽動，波動加大推升金價上攻，但近期金價屢次挑戰1,750美元關卡受阻，後續若能站穩向上，多方才有望繼續突破，大漲後留意鈍化情形，重申金價上攻仍需仰賴更多刺激因素看法，建議積極投資人可採逢回布局方式介入，穩健投資人則採定期定額，以紀律操作，建立防禦部位。

對於黃金部位，富蘭克林證券投顧表示，整體操作上以買跌不追漲為原則，建議於投組中配置5-10%黃金基金。世界銀行29日表示，黃金可能已經接近今年頂部，全年均價可能在每盎司1,600美元水準。