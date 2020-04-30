富蘭克林：中國七大類新型基礎建設　有亮點

防疫措施鬆綁與經濟活動回升預期增溫，加以央行政策利多，近一周新興股市走強。富蘭克林證券投顧表示，隨著中國可望逐漸步出新冠肺炎疫情肆虐環境，中國官方可望加速推動基礎建設投資、推動先前因防疫而停擺的經濟活動。其中包含5G基地台建設、特高壓電網、城際高速鐵路及城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據資料中心、人工智慧(AI)、工業物聯網產業等七大領域的新型基礎建設，最為市場所關注。

富蘭克林證券投顧表示，東北亞國家疫情趨緩與隨之而來的需求復甦加以低油價環境，對於部分新興市場帶來支撐，看好亞洲有望成為全球最先邁向復甦的區域，近期亞股企業獲利預估也展現相較美股與全球股市更為強韌趨勢，但股價表現卻仍受壓抑，預期隨美歐國家有望度過疫情最嚴峻時期，金融市場波動程度下滑、市場風險意識降溫，此將有利亞股回復反應基本面優勢的走勢。當然，也無法排除若疫情又轉趨嚴重同時導致全球步入嚴重衰退，進而遞延企業動能復甦時程，但目前股市評價水準已相當具有吸引力。佈局策略上應側重長期趨勢性主題，包含消費升級、科技與數位化以及健康醫療等題材，尤其科技將更為廣泛被使用，為此次疫情可能長期改變社會行為而受惠產業。

拉丁美洲方面，富蘭克林證券投顧表示，巴西稅改、外匯管理法案與國營企業民營化等改革仍持續進行中，下半年稅改法案可望有所進展，一系列的社經改革應能改善巴西長期經濟結構與財政體質，此外，巴西央行2019年以來快速降息至歷史低點，利率走低有利於企業獲利成長以及資金由債流向股市。儘管新冠肺炎疫情不確定性仍高，實質經濟與企業受影響程度尚難評估，但疫情對於實體經濟影響多限於短期，加上考量拉丁美洲景氣循環仍處中初期階段、全球主要央行與拉美多國央行政策寬鬆，有助於緩和該地區經濟下行風險，而市場亦期待以巴西為首所推動的退休金、稅改、民營化等重要改革能改善拉美地區投資與商業環境，進而提振經濟與企業獲利。

俄羅斯企業獲利與油價連動性高，油價急跌(且接近俄羅斯損益兩平油價)衝擊俄國股匯表現，惟目前預估本益比僅約5倍，長期投資價值浮現；中東歐國家包含波蘭、捷克、匈牙利與羅馬尼亞則受到歐洲景氣影響較大，其中捷克具備開放經濟體與經常帳盈餘，為相對安全的新興國家；匈牙利經濟表現良好、但其結構性問題持續累積，不過短期展望不至於受影響；土耳其企業則面臨國內需求疲弱與借貸成本增加等挑戰，幸而通膨已見改善；儘管各國均有其挑戰，然而東歐股市具備低本益比、高股利率的優勢，評價面投資價值與包含能源、消費與金融等多元題材仍可望支撐東歐市場表現。