布局歐股 投顧：透過全球型股票基金介入

近期歐股走揚，富蘭克林證券投顧建議，建議逢回以分批方式，建立超跌的歐洲股市部位，或以加碼歐股的全球型股票基金介入。

儘管歐元區4月經濟景氣指數67，創史上最大單月跌幅，但市場數據惡化情形反映景氣接近觸底，隨著區域放寬限制措施，經濟活動有望緩步回溫，而雖然第1季企業財報好壞參半，但仍不乏亮點，整體未如市場預期悲觀，紓困政策展現支持效果以及義大利降評危機暫除，也提振市場信心轉好，帶動近周歐股上漲。

富蘭克林證券投顧表示，目前道瓊歐洲600成分股中，已有77家公布財報，51.9%獲利優於預期，高於一般平均50%，60.5%營收優於預期，高於醫般水準55%，Refinitiv預期第1季獲利年減24.8%，初步檢視財報結果，展現兩喜一優，首先企業獲利表現未如預期悲觀，若疫情能有所受控，景氣復甦有望提供企業活動表現支撐，其二，雖然油價創史上最大降幅，但能源產業表現卻並非最差，顯示市場共識過度擁擠，若需求觸底，後續仍有表現機會，而須留意的則是消費產業，整體獲利腰斬，其中如運動品巨頭Adidas第一季獲利劇減93%，消費模式和行為受疫情影響改變，而消費力道能否在疫情後反彈回溫，將是左右後續經濟成長的關鍵因素。

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金經理人卡翠娜‧達利表示，相較於美國股市平均股利率僅有1.8%，歐洲股市平均股利率達3.5%，相當具有吸引力。

富蘭克林證券投顧建議，整體景氣能否止穩仍須觀察消費動能表現，尤其全球供應鏈面臨重新洗牌，歐洲地區各國間的政策分歧也替復甦帶來隱憂，預期短線波動仍將常駐市場，但中長線隨著疫情逐漸穩定，寬鬆的貨幣環境及刺激措施，有望支撐景氣緩步復甦，建議投資人可留意歐股長線布局機會，可側重直接受惠重啟經濟活動的基礎消費，包括休閒及一般性消費產業，而能源等大型景氣循環股則需進一步觀察需求面回升情形，建議逢回以分批方式，建立超跌的歐洲股市部位，或以加碼歐股的全球型股票基金介入。