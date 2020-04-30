信保基金 、信合社、合庫銀 專案融通小規模營業人

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中小企業信用保證基金（簡稱信保基金）為全力協助有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準之營業人(簡稱小規模營業人)度過疫情衝擊，考量小規模營業人與各地方之信用合作社關係密切，於今(30)日在中央銀行總裁楊金龍、金管會主委顧立雄及財政部政務次長莊翠雲的見證下，由信保基金、信合社、合作金庫銀行舉行三方簽約，讓許多受疫情影響之小規模營業人雖然僅與信用合作社往來，亦能透過合作金庫銀行方便取得營運週轉金度過難關。

央行總裁楊金龍與會指出，能夠藉著合作金庫銀行及信保基金將中央銀行的專案融通資金導入基層金融機構，讓他們更容易為小規模營業人服務，是一項特殊的制度性安排。

金管會顧立雄主委也指出，政府已提出企業舊貸展延，振興貸款的利息補貼，搭配信保基金提供融資保證措施，希望協助業者度過難關，期盼金融機構能積極參與相關政策措施。財政部莊翠雲次長亦表示，信合社更貼近基層的民眾，對於小規模營業人的需求更了解，可以透過機制，讓真正需要資金融通的小規模營業人，能夠獲得即時雨，度過疫情的難關，也為我們疫情過後蓄積能量。

信保基金為爭取時效，採24小時線上受理銀行進件，即審即回，力求以最快的速度協助小規模營業人取得所需資金，度過疫情難關。開辦10天保證件數已破10,000件，保證金額近50億元。

為促進普惠金融政策，並協助小規模營業人取得紓困融資，自5月4日起小規模營業人可就近向各地區信用合作社及農、漁會信用部申請小規模營業人貸款。

欲瞭解詳細資訊，歡迎至信保基金官方網站（信保基金因應嚴重特殊傳染性肺炎信用保證專區）查詢，以即時掌握最新資訊，或請電洽信保基金免費諮詢專線0800-618-885（0800-樂意幫-幫幫我）有專人為您服務。

疫情 合作金庫 楊金龍

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