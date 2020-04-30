信合、信保、合庫簽約 李耀魁：紓困絕不塞車

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
李耀魁（中）表示，審核品質沒有因為快而下降，反而透過疫情把以前練兵的成果拿出來使用，一切剛好到位。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
李耀魁（中）表示，審核品質沒有因為快而下降，反而透過疫情把以前練兵的成果拿出來使用，一切剛好到位。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「小規模營業人3小時內一定核保，信保絕不塞車！」信保基金、信合社以及合作金庫30日舉行三方簽約，從5月4日開始，信用合作社以及農漁會信用部也可受理貸款融通業務。信保基金董事長李耀魁強調，去年底千億保即時通為疫情超前部署，從6大銀行網站就能連通信保平台。

中小企業當日核保

「其實不須3小時，跟你說個秘密，30分鐘就保了。」李耀魁會後接受本報專訪表示，信保完全沒有因為人力過載而卡關，這是因為資訊電腦、數位化的關係，也簡化了過去很多的繁文縟節，「現在要是還卡關就被銀行罵到不行了啦，我們電腦很厲害的，當然身分證填錯就沒辦法了。」

李耀魁說，透過「送保即時通」系統介接，以API串接技術解決銀行與信保基金業務系統不相連的痛點，千億保跟5大銀行開即時通，核保速度就做到很快，那時當然沒料到疫情會發生，但給現在的疫情佈建了良好的基礎，合庫、第一、中小企銀、富邦、台新等，「從銀行網站就可以上我的信保平台，完全無障礙。」

「我也跟行政院保證不塞車，蘇貞昌院長有特別叮嚀，結果大家都非常滿意。」但李耀魁也坦言，現在最擔心的就是中大型企業出事，因為每個案子金額都很大，很多都要人工審核，而且會送來都是有困難的，有時候可能會不符合信保規定，因為這畢竟是國家的資源，「我還是要審核啊，不可能像吃豆腐般讓他自由來去。」

建立種子教師制度

金管會主委顧立雄表示，目前有相當多的中小企業及民眾受疫情影響有資金或債務協助的需求，金管會在此建議各信用合作社對各部會融資措施，尤其是小規模營業人簡易貸款的適用對象、方案內容等，要儘速熟悉相關規定及程序，並建立種子教師制度協助指導分社同仁，以有利分社同仁充分瞭解，並加快審理。

中央銀行總裁楊金龍指出，短短8個交易日，透過信保基金保證的核保已高達7,800件，且剛剛得知「到今天中午已經突破1萬件，保證金額也超過37億元。」財政部次長莊翠雲則說，信合社更接近基層民眾，對小規模營業人的需求更為了解，三方簽約合作讓小規模營業人獲得及時雨，「普惠金融」也為振興蓄積能量。

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疫情 合作金庫商業銀行 塞車

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