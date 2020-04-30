籌碼優勢鞏固 投信連敲股領軍多方

內外資攜手並進，帶領台股今（30）日再攻，收下連四紅表現，以本月行情觀之，投信買盤積極度高，本月僅三個交易日賣超，為多方主要推手，而奇鋐（3017）、上銀等投信連買股挾籌碼優勢下，後市可望引領多方續航。

據統計，本月以來，投信於集中市場買超242億元，買超幅度之大，是2007年9月的323億元以來單月最多，反觀在櫃買則賣超21億元，連二月賣超，顯示其布局重心仍擺在集中市場上。

投信資金持續湧進，其買超標的行情多半持穩，本月以來，投信買超欣興、友達、長榮、中信金、華通逾兩萬張，買超奇鋐、長榮航、裕隆、旺宏、晶技、亞泥、台泥、永豐金、廣達、聯電、台表科逾萬張，帶動股價走出7%~47%不等的漲幅。

另外，部分個股雖未有投信大幅買超加持，但因投信連日買超，逐步建立籌碼優勢，吸引游資跟進，股價因此也多有表現，截至今日，投信連續買超三日以上的個股計有67檔，且67檔個股股價也皆在投信連買後走揚。

其中，投信連買奇鋐12日最多，連買上銀11日居次，連買亞德客-KY、力成10日第三，連買瑞昱、台塑化9日緊追在後，進一步觀之，逾六成以上的投信連買股今再獲外資資金進駐，並以敲入中信金、國泰金、聯發科逾萬張多單最為積極，而在投信連買加上外資追價下，相關個股籌碼面或能鞏固，行情攀揚可期。

投信法人表示，短期在全球疫情警報尚未全面解除之下，市場震盪難免，但下半年實體經濟經濟成長性及各產業展望仍有趨勢向上的投資機會，其中不論總經數據或企業營運歷經2018-2019連續基期下滑，成長性仍值得期待，投資操作上，建議可留意產業循環自谷底翻揚及新科技應用受惠族群，並搭配評價及股價位置偏低，同時具備現金殖利率優勢的標的。