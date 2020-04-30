快訊

防疫有功！陳時中等抗疫部會首長 520後可望留任

他為殺警案凶手做鑑定 「不該責備做出專業決定的人」

籌碼優勢鞏固 投信連敲股領軍多方

經濟日報 / 記者黃力／即時報導
投信連買股
投信連買股

內外資攜手並進，帶領台股今（30）日再攻，收下連四紅表現，以本月行情觀之，投信買盤積極度高，本月僅三個交易日賣超，為多方主要推手，而奇鋐（3017）、上銀等投信連買股挾籌碼優勢下，後市可望引領多方續航。

據統計，本月以來，投信於集中市場買超242億元，買超幅度之大，是2007年9月的323億元以來單月最多，反觀在櫃買則賣超21億元，連二月賣超，顯示其布局重心仍擺在集中市場上。

投信資金持續湧進，其買超標的行情多半持穩，本月以來，投信買超欣興、友達、長榮、中信金、華通逾兩萬張，買超奇鋐、長榮航、裕隆、旺宏、晶技、亞泥、台泥、永豐金、廣達、聯電、台表科逾萬張，帶動股價走出7%~47%不等的漲幅。

另外，部分個股雖未有投信大幅買超加持，但因投信連日買超，逐步建立籌碼優勢，吸引游資跟進，股價因此也多有表現，截至今日，投信連續買超三日以上的個股計有67檔，且67檔個股股價也皆在投信連買後走揚。

其中，投信連買奇鋐12日最多，連買上銀11日居次，連買亞德客-KY、力成10日第三，連買瑞昱、台塑化9日緊追在後，進一步觀之，逾六成以上的投信連買股今再獲外資資金進駐，並以敲入中信金、國泰金、聯發科逾萬張多單最為積極，而在投信連買加上外資追價下，相關個股籌碼面或能鞏固，行情攀揚可期。

投信法人表示，短期在全球疫情警報尚未全面解除之下，市場震盪難免，但下半年實體經濟經濟成長性及各產業展望仍有趨勢向上的投資機會，其中不論總經數據或企業營運歷經2018-2019連續基期下滑，成長性仍值得期待，投資操作上，建議可留意產業循環自谷底翻揚及新科技應用受惠族群，並搭配評價及股價位置偏低，同時具備現金殖利率優勢的標的。

個股 中信金 奇鋐

延伸閱讀

三大買人買超237億元 外資連二買

投信進場大買什麼？ 8檔利基股擇點布局

台股反彈4月天 大漲千點

台達電、上銀 四檔看旺

相關新聞

尹衍樑狠下心 杜英宗南山人壽董座位遭拔

南山人壽今晚重訊公告，原本遭金管會停職一年的董事長杜英宗董事長一位，將由目前的代理董事長陳棠繼任，顯示杜英宗的南山時代正...

新光金李紀珠、吳欣盈「宮鬥」延長賽 傷的是公司和股東們

新光金控獨立董事李勝彥前天在董事會以四大理由反對副董事長李紀珠續任董事，被認為是新光金大公主吳欣盈和李紀珠「雙姝怨」的延長賽。李勝彥的發難雖未成功，但達到他讓質疑廣為周知的效果，李紀珠則在公司力挺下保住董事候選人資格。只不過，這場被形容為「宮鬥」的大戲暫時落幕，受傷最重的卻是新光金的公司治理，恐讓新光金股東們無端受波及。

央行理監事會議紀錄：若有必要 央行做好臨時降息準備

中央銀行今（30）日公布3月19日理監事會議議事錄摘要顯示，若有必要，央行已做好隨時召開常務理事會議或臨時理事會討論貨幣...

華南永昌虧損47億 金管會開罰144萬、前總座停職一年

華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損47億元，金管會今宣布，依照證交法對華南永昌證開罰144萬元，且命令華南永昌證前...

新光金「雙姝怨」延長賽 李紀珠、吳欣盈誰勝誰負？

新光金控獨立董事李勝彥前天在董事會以四大理由反對副董事長李紀珠續任董事，被認為是新光金大公主吳欣盈和李紀珠「雙姝怨」的延...

央行總裁楊金龍：小規模營業人紓困貸款 突破萬件大關

中央銀行總裁楊金龍今（30）日指出，每戶50萬元的小規模營業人紓困貸款核保件數已突破萬件大關，核貸金額超過37億元。

熱錢回來了？外資大舉匯入 新台幣衝上29.77元

外資回頭，熱錢持續湧入，新台幣今（30）日早盤開高走高，盤中一度大漲1.81角，站上29.770元價位，午盤以29.83...

股匯雙升 新台幣開盤後站上29.8字頭

新台幣今（30）日早盤以29.830元兌1美元，大漲1.21角開出。

股匯齊揚 台幣見2字頭

台灣防疫措施得宜，確診人數連日為「零」，市場信心大振，昨天台北股匯市齊揚，加權指數攻克一萬七百點之上，新台幣兌美元匯率更一舉突破三十元關卡，終場收在廿九點九五一元。標準普爾（Ｓ&Ｐ）也對我國主權評等維持不變，業界解讀，央行貨幣政策控制得宜為一大關鍵，有助舒緩經濟及金融衝擊。

一銀紓困勞工 三天核貸

為照顧受新冠肺炎衝擊影響的勞工朋友，第一銀行今（30）日起開辦「勞工紓困貸款」，每人最高申貸新台幣10萬元，貸款期間最長三年，利率1.845%(中華郵政2年期定期儲金機動利率加1%計算)，並由勞動部補貼第一年利息；凡本國籍勞工年滿20歲，受新冠肺炎影響且未有票信拒絕往來、債務逾期或遭強制停卡等情形，可洽第一銀行臨櫃辦理申請。

台灣Pay繳稅 彰銀卡優惠

綜所稅將於5月1日開徵，彰化銀行推出「台灣Pay繳綜所稅，彰銀信用卡超優惠」三重送活動，包括台灣Pay繳稅筆筆送100元刷卡金、信用卡分期零利率及不限金額免收手續費等優惠，讓客戶既能紓解繳稅壓力，還能輕鬆賺取刷卡金。

新光金董事會鬧內訌

新光金控獨立董事李勝彥以副董事長李紀珠頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責及公司放任等四大理由，反對李紀珠擔任下屆董事候選人，雖未獲董事會支持，新光金也以「均非事實」公開回應，但相關人事再度引發關注。李紀珠昨（29）日在臉書上表示，相信社會自有公道，現在最在意的是因應疫情挑戰，並推動新光金續往正向發展。

熱門新聞

房東主動降租金仍決定終止！台南大億麗緻酒店6月30日熄燈

一天內被取消上千間房！礁溪溫泉老店一夕解編

台南大億麗緻驚傳歇業 員工今突接通知當場哭出來

台南19年大億麗緻酒店將歇業 300多名員工今才知

大億麗緻宣布6月底熄燈 黃偉哲：這牽涉兩大財團

勞工10萬紓困貸款上路…不僅限勞保 新鮮人可貸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。